Kral Selman Vakfı’ndan Suriyelilere 4 milyon dolarlık yardım

Suriyeli mülteciler için gönderilecek toplam 4 milyon 390 bin dolarlık yardım için Gaziantep’te protokol imzalandı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Suudi Arabistan Kral Selman Vakfı arasında savaştan zarar gören Suriye halkı ve mülteciler için 4 milyon 390 bin dolarlık ortak yardım anlaşması imzalandı. Gaziantep’te yapılan imza törenine İHH Genel Sekreteri Yavuz Dede ve Kral Selman Vakfı Acil Yardım Müdür Yardımcısı Nasir El Subey katıldı.

Ramazan ayında gıda yardımı yapılacak

Yapılan anlaşma kapsamında Suriye, Myanmar ve Bangladeş’teki savaş mağdurları için gıda, eğitim, barınma ve korunma yardımlarının yapılacağı belirtildi. Yardım anlaşması programının ana kalemlerini Suriye okullarındaki öğrencilere kırtasiye temini ve Ramazan ayı gıda kolisi oluştururken yardım kolilerinin özellikle Suriye, Myanmar ve Bangladeş’e de ulaştırılacağı açıklandı.

Kral Selman Vakfı ile 6’ncı anlaşma

İmza töreninde konuşan İHH Genel Sekreteri Yavuz Dede, "Bugün Gaziantep’te Kral Selman Vakfı ile beraber Suriye, Myanmar, Arakan ve Bangladeşli Müslüman kardeşlerimize yapacağımız yardımlar için bir protokol imzaladık. Bugün yaptığımız bu anlaşmayla Kral Selman Vakfı ile 6’ncı yardım sözleşmemizi gerçekleştiriyoruz. Kral Selman Vakfı ile bundan önceki yaptığımız anlaşmalarımızda ağırlıklı olarak Suriye içerisindeki yardım çalışmalarına yönelikti. Bu seferki projemizde ise Suriye’ye ek olarak Myanmar ve Bangladeş’e ulaşacağız. Özellikle bu bölgelerdeki muhtaçlar için kırtasiye ve Ramazan ayına yönelik projelerimiz olacak. Bu çerçevede iftar programlarını da gerçekleştirip muhtaç insanların Ramazan ayını biraz olsun rahat geçirebilmelerini sağlamaya çalışacağız” dedi.