Kronik hastalara oruç tutarken doktor tavsiyesi önerisi

Mehmet Selim Aslan Ramazan ayında oruç tutacak kişilere yönelik önemli tavsiyelerde bulundu. Özellikle diyabet ve tansiyon gibi kronik süreğen hastalığı olan kişilerin mutlaka doktor kontrolünde oruç tutması gerektiğinin altını çizen Aslan, "Öncelikle tüm İslam alemi ve memleketimizin mübarek ramazan-ı şerifini tebrik eder, tüm insanlara hayırlar getirmesini dilerim. Bir ay boyunca yaklaşık 17 saat sürecek oruç tutma durumu nedeniyle bilinen kronik ve süreğen hastalıkları olan vatandaşlarımızın bu hastalıkları nedeniyle kendilerini izleyen doktorlarıyla görüşerek oruç tutup tutmayacakları konusunda fikir almaları gerektiğini belirtmeliyiz. Oruç tutulacak olanların tedavileri de iftar sahur arası döneme göre hekimler tarafından yeniden düzenlemesi gerekmektedir. Uzun süren açlık ve susuzluk sonrası iftarı açarken öncelikle su veya çorba gibi sıvı gıdaların alınması daha sonra katı gıdalara geçilmesini öneriyoruz. Yine yaza denk gelen oruç ve uzun süre susuz kalmamız nedeni ile iftardan-sahura kadar aralıklarla en az 2 litre su tüketilmesini öneriyoruz. Sahurda mümkün olduğunca protein içerikli ve midede kalış süresi uzun, tok tutan peynir, yumurta gibi gıdaların muhakkak tüketilmesi gerekiyor. Aşırı yağlı tuzlu ve şireli gıdaların hem çabuk acıkmaya hem de susamaya neden olacağı için aşırı şekilde tüketilmemesi gerekir. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde de gerekmedikçe dışarıda durulması serin ve klimalı ortamlarda bulunulması ayrıca önem arz eden bir durumdur. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir ramazan temenni ediyoruz” diye konuştu.