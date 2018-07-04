Küçücük dükkanında ürettiği kilimleri dünyaya ihraç ediyor

Türklerin göçebe yaşam nedeniyle kullandığı en yaygın ve eski el dokuma sanatlarından olan kilim, kaybolmaya yüz tutan bir meslek, Gaziantepli kilim ustası 76 yaşındaki Yaşar Elbir, kilim dokumayı eski el tezgahıyla 1995 yılından beri yaparak tek başına mesleği ayakta tutuyor. Birçok ülkeye kilim ihraç eden Yaşar Elbir, bu işi kendisinden başka yapanın kalmadığını ifade ederek, yetiştirecek eleman bulamadığını ifade etti. Adına türküler yazılan, kültürümüzde önemli bir yeri olan kilim, el emeği ile küçük bir odadan tüm dünyaya açılıyor. Türkiye’de yok olan el sanatları arasında yer alan kilim dokuma sanatını yaşatmaya çalışan Gaziantepli 76 yaşındaki Yaşar Elbir, eski bir dokuma tezgahıyla farklı desenlerde kilim dokuyarak mesleğin ayakta kalması için çabalıyor. Gaziantep Şahinbey Belediyesinin kendisine tahsis ettiği küçücük dükkanında el tezgahıyla kilim dokuyan 76 yaşındaki Yaşar Elbir, teknolojiye de meydan okuyor. 63 yıldır deden kalma el tezgahıyla kilim dokuyan, adete tezgaha sevgisini ve emeğini işleyen Yaşar Elbir, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli el tezgahının nakış ustası belgesini de almış.

“Dokuma tezgahıyla yapan tek kişiyim”

Bölgede kendisinden başka bu mesleği yapan kimsenin kalmadığını ifade eden Elbir, “1995 yılından beri bu mesleği devam ettirmekteyim. Yaptığım kilimlere talep çoktur. Ben 95 yılında başladığımda bunun gibi yüzün üzerinde tezgah vardı, şuan tek başıma kaldım. Bende bırakırsam bu meslek ölür. Bu kilimler yurt dışına çok gidiyor. Halının üzerine seriyorlar dokumaları çok güzeldir, renkleri açıktır ve her iki tarafı da kullanılabilir. Kilimin ana yeri Gaziantep’tir. Bu kilimlerde bu tezgahlardan çıktı” dedi.

“Bir zamanlar bölgenin geçim kaynağıydı”

Eskiden Kilim dokumacılığının bölgenin geçim kaynağı olduğunu vurgulayan Elbir, “Eskiden kilim dokuma mesleği bu bölgenin önemli geçim kaynağıydı. Bu gördüğünüz tezgahlardan bu işi yapan 10 binlerce kişi vardı. Ancak sonradan bunlar makineleşti ve bu dokuma tezgahları kalmadı. Bir tek ben bu dokuma tezgahından kilim dokuyorum. Ben ölürsem bu tezgahta çalışacak kimse kalmaz. Yetiştirecek eleman bulamıyorum” şeklinde konuştu.

“Dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyorum”

Yaptığı kilimleri bir çok ülkeye ihraç ettiğini vurgulayan Elbir, “Yaptığım Kilimleri dünyanın birçok ülkesine satıyorum Amerika’dan tut Japonya’ya kadar sipariş alıyorum. Kilimler şimdilerde halıların üstüne atılıyor. Desenleri insanların hoşuna gidiyor. Fiyatı ise ebatına göre değişiyor” diye konuştu.