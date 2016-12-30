Küçük kahraman’dan anne ve babasına duygulandıran sitem

Gaziantep’te ailesini uyandırarak karbonmonoksit gazı ile zehirlenmesinden kurtaran küçük kahraman Canay’ın annesi, Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin’e oğlunun kendilerine sitem ettiğini söyledi.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi 128002 nolu sokakta oturan Canay ve Habibe Babaoğlu çifti, sobalarını yakarak, uyumuş. Gece çizgi film izlerken uyuya kalan ve babası ile aynı adı taşıyan anaokul öğrencisi Canay, nefes almakta zorlanınca uyanmıştı. Soba dumanını görünce pencereleri açarak musluktan doldurduğu suyu sobaya döken Canay, daha sonra ise annesi, babası ve kız kardeşini uyandırmaya çalışmıştı. Ailesini uyandıramayınca komşularını uyandırmak isteyen Canay, ailesini evde bırakamamış ve ağlamaya başlamıştı. Canay’ın ağlamasıyla annesi, babası, kardeşi ve komşuları uyandı. Komşularından 110 itfaiye ekiplerini aramasını isteyen Canay’ın ikazı üzerine çağrılan itfaiye ve sağlık ekipleri, yangına müdahale ederek, aileyi hastaneye kaldırmıştı.



Anne ve babasına sitem

Gösterdiği duyarlılık ve kahramanlığıyla ülke gündemine oturan Küçük Canay, ailesini kurtardığı anne ve babasına ilginç bir sitemde bulundu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in ziyaret ettiği Küçük Canay’ın annesi Habibe Babaoğlu, oğlunun kendisine bir çiçek bile vermediğini söyleyerek, sitem ettiğini söyledi. Anne Habibe, “Şimdi sağlık durumumuz çok iyi. Oğlum bize, ‘ben sizi o kadar kurtardım ama siz bir çiçek bile vermediniz’ diyor. Bize sitem ediyor” dedi. Çiçeği kendisinin vereceğini belirten Fatma Şahin, “En güzel çiçeği ben vereceğim. Çiçek getireceğim sana. Aferin oğluma” ifadelerini kullandı



“İtfaiyeci olacağım

Fatma Şahin, yaşadıklarını tekrar anlatan küçük Canay’a büyüyünce ne olacağını sordu. Canay Şahin’in bu sorusuna ise “Büyünce itfaiyeci olacağım” cevabını verdi. Canay’ın bu cevabı salondakileri güldürdü.



Anne ve Abla göz yaşlarını tutamadı

Olay gecesi yaşananları göz yaşları ile anlatan anne Habibe Babaoğlu, “Anne yardım isteyelim komşulardan dedi. Ben arama yapamıyordum. Kendisi birkaç akrabası ile görüşmüş. Sonra komşuları uyandırınca ambulans falan arandı, hastaneye gittik” dedi. Gaziantep Üniversite’sinde beden eğitimi öğretmenliği okuduğunu anlatan abla Şenay Babaoğlu, "Ben hem okuyorum, hem çalışıyorum. Babam çalışmıyor. Emekli olamıyor.Tek istediğim kardeşlerim okula devam edebilsin. Ben zaten kurtardım kendimi” ifadelerini kullandı.



“Nasıl kahraman olunabileceğini gösterdi”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, Canay’ın anokulunda itfaiye ekiplerinin de desteğiyle uygulamalı olarak verilen yangın ve doğal afetler gibi derslerin gerekliliğini ispatladığını belirterek, “Okulunda aldığı eğitimle çocuğumuzun nasıl bir kahraman olabileceğini nasıl bunu başarabileceğini gösterdi. Biz kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra aile bizim ailemiz, çocuk bizim çocuğumuz. Gereken neyse yapacağız. Her türlü desteği vereceğiz” diye konuştu.

Burç Anaokulu Müdiresi Serpil Yılmaz ise okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekerek, Canay’ın herkese insanların küçük yaşta eğitilebileceğini bir kez daha gösterdiğini söyledi. Serpil Yılmaz, uygulamalı eğitimler konusunda destekleri nedeniyle Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe’ye teşekkür etti.

Ziyarete Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şanin’in yanı sıra Şahinbey Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Burç Anaokulu Müdürü Serpil Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir belediyesi İtfaiye ile Sosyal Hizmetler daireleri başkan, uzman ve görevlileri yer aldı.