Küçük öğrenciler Ata'yı böyle andı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde ilköğretim okulu öğrencileri, Atatürk'ü ölümünün 80. yıl dönümünde hazırladıkları klip ile Ata'yı andı. Öğrenciler, klipte okul bahçesindeki çiçeklerden hazırladıkları çelengi Atatürk anıtına bıraktı.

Yavuzeli ilçesinde Tokaçlı İlköğretim okulu öğrencileri, hazırladıkları video klip ile Ata'yı ölümünün 80. yıl dönümünde andı. 27 öğrencinin katıldığı klipte öğrenciler okul bahçesinde yetişen çiçeklerden hazırladığı çelengi Atatürk anıtına götürüyor. Gruplar halinde ve el ele tutuşarak çelengin arkasında sıra oluşturan öğrenciler, Atatürk anıtı önünde ise çelengi bırakarak, saygı duruşunda bulunuyor. Klip haline getirilen görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

Öte yandan ilçe merkezinde de düzenlenen program ile Atatürk anıldı. Yavuzeli İmam Hatip Orta Okulu bahçesinde gerçekleşen törende Atatürk büstüne ilçe protokolü tarafından çelenk bırakıldı. Saat 09:05'de başlayan ve 2 dakika boyunca çalan siren eşliğinde saygı duruşu yapıldı. Okunan İstiklal Marşı ve bayrakların yarıya indirilmesinin ardından günün önemine anlatan konuşmalar yapılıp, şiirler okundu. Yavuzeli Kaymakamlığı Rumkale Kültür Merkezi Konferans salonunda devam eden programda öğrencilerin tiyatro, slayt film gösterileri ile oratoryo sergilendi.

İlçedeki programa Kaymakam Eyup Gürdal, Belediye Başkanı Vekili Ayvaz Çiftçi, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alper Efetürk, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İsmail Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet İlbey, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İmam Ali Eryiğit, Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar, Daire Amirleri, Siyasi Parti temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları, Okul Müdürleri, Öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı