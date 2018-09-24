Küçük öğrenciler barış için güvercin uçurdu

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri, Dünya Barış Günü'nü beyaz güvercin uçurarak, kutladı.

Her sınıftan bir öğrencinin barış elçisi olarak seçildiği ilkokulda düzenlenen törenle Dünya Barış Günü kutlandı. Törende barış elçileri dünya barışına dair mesajlarını arkadaşlarıyla paylaştı. . GKV Özel Okullarında düzenlenen ve öğrencilerin büyük bir heyecan yaşadığı programda, hissettiği törende dünya barışının önemine dikkat çekildi. Yaşanan savaşlar nedeniyle oldukça zor ve elverişsiz koşullarda büyüyen çocuklara dikkat çekilerek, savaşların durdurulması ve bu durumun acil düzeltilmesi gerektiği vurgulandı. Tüm dünyada barışın hakim olmasını dileyen küçük öğrenciler, beyaz güvercin uçurdu.

Etkinlikte öğrencilerin taşıdığı barış konulu dövizler dikkat çekti.

GKV Özel İlkokulu Müdürü Sayın Mustafa Şenel ilkokulda barış ve hoşgörü ortamının sağlanmasında öncü çalışmalar yürütecek olan minik barış elçilerini kutlayarak, bu sürece tüm öğrencilerin aktif katılım sağlayacaklarına inandığını ifade etti