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Küçük öğrenciler için okullar bugün açıldı

İlk kez bu yıl okula gidecek öğrencilere uyum eğitimi verilmeye başladı.


Yavuzeli ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla beraber birinci sınıflara yönelik Şehit İbrahim Solak İlköğretim Okulunda oryantasyon eğitimi verilmeye başlandı. İlköğretim 1. sınıf ve ana sınıf öğrencileri okulların açılmasıyla aileleri ile birlikte okula geldi. Küçük öğrencilerin okula gitme heyecanı görülmekte ve bazı öğrencilerin sınıfına koşarak giderken, bazı küçük öğrencilerin ise ailesinden ayrılmakta zorlandı.


Okulun bahçesine girdiklerinde heyecanlı olan minikler daha sonra öğretmenleriyle beraber sınıflarına geçti.

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