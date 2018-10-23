Kulaçlar 7. kez cumhuriyet coşkusuyla atıldı

Geleneksel Kulüplerarası Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışmaları, 14 farklı kulüpten 300'ün üzerinde sporcunun mücadelesine sahne oldu. Yarışlarda ortaya çıkan sonuçlar, Gaziantep ve Türk yüzme sporu adına iyi sinyaller verdi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 7. Geleneksel Kulüplerarası Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışmaları renkli anlara sahne oldu. Yüzme ve paletli yüzme branşında altın kulaçların kulvarlarda yüksek performans sergilediği mücadelelerde farklı yaş guruplarında 14 farklı kulüpten 300'ün üzerinde sporcu ödül kürsüsü heyecanı yaşamak için kulaç attı. 9-10 yaş, 11-12 yaş, 13+ yaş doğumlu sporcular, yaş gruplarına göre mücadele verdiği yarışlarda skorboarda yansıyan dereceler, Gaziantep ve Türk yüzme sporunun geleceği adına büyük umut vadetti.

“Dostça yarışmaya ve sosyalleşmeye devam edecekler”

Organizasyonun açılış seremonisinde sporculara ve tribünleri dolduran yüzlerce öğrenci velisine seslenen Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yıldönümü dolayısıyla düzenlediğimiz 7. Geleneksel Kulüplerarası Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışmalarına katılan ve onları yalnız bırakmayan değerli sporcularımıza, velilerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün burada bir şenlik havasında icra edilen yarışlarda elde ettiği derece ne olursa olsun tüm sporcularımız büyük bir tebriki hak ediyor. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bizlerin ve değerli teknik adamların en önemli takım arkadaşları kıymetli anne ve babalarımız. Onlar bugün de şampiyonları yalnız bırakmadılar. Gaziantep ve Türk yüzme sporu adına çok değerli bir organizasyonu daha gerçekleşmenin sevincini yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize ettiğimiz geleneksel spor etkinliklerinde 4 farklı branşta binlerce sporcu öğrencimiz ekim ayı sonuna kadar dostça yarışmaya ve sosyalleşmeye devam edecekler. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen tüm paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza bugünden sonraki spor yaşamlarında sakatlıklardan uzak, başarılarla dolu günler diliyorum” dedi.

“Yarışlar için önemli bir altlık oluşturuyor“

Organizasyonun 2018-2019 sezonu içerisinde düzenlenecek tüm yarışlar için önemli bir sınav niteliğinde oluğunu kaydeden Türkiye Yüzme Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi ve Alleben Yüzme Havuzları Koordinatörü Cengiz Bingül, “Öncelikli olarak katılımcı tüm kulüplerimize ve Alleben Yüzme Havuzlarında eğitim faaliyetlerini sürdüren değerli eğitmen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu yarışlar, 2018-2019 sezonu içerisinde düzenlenecek yarışlar için önemli bir altlık oluşturuyor. Bu vesileyle sezon boyunca tüm altın kulaçlara ve şampiyon paletlere başarılar diliyorum. Ümit ediyorum ki bu platformlarda yarışan sporcuları ilerleyen yıllarda ay-yıldızlı mayo ile izleriz” diye konuştu.