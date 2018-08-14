Kulak ameliyatlarında cerrahi kesi ve dikiş tarihe karışıyor

Kulak ameliyatlarında yeni bir yöntem olan endoskopik kulak ameliyatları(kapalı kulak kanalı içinden kulak zarı deliği onarımı) tüm dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye’de de uygulanmaya başladı. Bu yöntemin en önemli özelliği ise, diğer endoskopik ameliyatların çoğunda olduğu gibi hastaya ameliyat kesisi yapılmadan ameliyatın gerçekleştirilmesi olduğu belirtildi.

Özel Hatem Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Secaattin Gülşen kulak ameliyatlarında yeni kullanılmaya başlanan endoskopik yöntem ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Gülşen, kulakta uzamış enfeksiyonların kulak zarında, orta kulaktaki kemikçiklerde(çekiç,örs,üzengi) veya kulaktaki anatomik yapıların bozulmasıyla oluşan ve ilaçla tedavi edilemeyen durumlarda ameliyatla tedavisinin mümkün olduğunu belirtti.

Op. Dr. Gülşen,” Bu ameliyatlarda birkaç yaklaşım mevcuttur. Kulak önünden, kulak arkasından ve kulak içerisinden yapılmaktadır. Bu cerrahilerde kulak derisine, kulak kepçesine cerrahi olarak bir insizyon(kesi) yapılmaktadır. Tabi bu insizyonlar kozmetik açıdan büyük bir dezavantaj sağlamaktadır” dedi.

“Bu yöntem kulak içerisinde kamera ile yapılan ameliyatlardır”

Bu yöntem ile kulak dışında herhangi bir iz kalmayacağını söyleyen Gülşen, "Bugünde izsiz kulak ameliyatı ile ilgili konuşacağız. Bunlar kulak içerisinde kamera ile yapılan ameliyatlardır. Bu ameliyatlar ile kulak yolundan kameralar ile girilerek, içeride herhangi bir kesim işlemi yapmadan ve kulak dışında görülecek bir iz olmadan gerçekleştirilen ameliyatlardır. Bu ameliyatların klasik yöntem ile yapılan ameliyatlara göre birçok avantajı var. Bu ameliyatın en önemli avantajı kulak dışında herhangi bir iz olmaması ve herhangi bir ağrı olmamasıdır. Ayrıca ameliyat sonrasında çok hızlı olan iyileşme sürecidir” şeklinde konuştu.

“Hastalar aynı gün taburcu ediliyor”

Op. Dr. Secaattin Gülşen endoskopik ameliyat ile hastanın aynı gün taburcu olabileceğini söyledi. Bu yöntemin birçok kulan hastalıklarında uygulanabileceğini vurgulayan Gülşen, “Kulak için herhangi sargılı bir pansuman olmamaktadır. Kulak kepçesinde simetri bozukluğu veya ameliyat sonrasında dikiş aldırma gibi problemler yaşamıyorlar. Bu yöntem birçok kulak hastalıklarında uygulanabilmektedir” diye konuştu.

Gülşen, son olarak bu tedavilerin Gaziantep Özel Hatem Hastanesinde rahatlıkla uygulandığını belirtti.