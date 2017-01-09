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09 Ocak 2017 13:35

Kulak basıncına endoskopik balon yöntemi ile müdahale

Kulak basıncına endoskopik balon yöntemi ile müdahale

09 Ocak 2017 13:35

NCR İnternational Hospital Kulak Burun Boğaz Kliniğine başvuran bir hastaya Gaziantep’te ilk defa uygulanan Balon Tubaplasti yapıldı.
Prof. Dr. Yaşar Çokkeser tarafından yapılan işlem ile hastanın burundan endoskopik olarak girilerek kulak yolu (Tubaöstaki) balon yardımı ile genişletildi. Birkaç dakikada tamamlanan işlem ile hastanın şikâyetlerinden tamamen kurtulduğu görüldü.
İşlemle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Yaşar Çokkeser, “Tübaöstaki (Burundan kulağa giden yol) bazı kimselerde uçak seyahati sırasında veya dalışla değişen basıncı dengeleyemez. Bu durum kulakta dolgunluk, basınç, uğultu gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olur. Hastanın hayat kalitesini düşüren bu sorunun tedavisi için eskiden kulak zarına cerrahi yöntem ile bir çizik atıyor bu çiziğin de kalıcı olmasını sağlamak için kulak tüpü adı verilen bir silikon makara yerleştiriliyordu. Ancak bu yöntem hem kalıcı değil hem de kulağın doğal çalışma prensibine uygun olmayan yardımcı bir işlemdi. Burundan endoskopik olarak girerek uygulamadığımız ve herhangi bir cerrahi işleme gerek kalmayan balon tubaöstaki işlemi sayesinde hastanın kulağı, burun içinden hava alarak basıncı dengelediği gibi orta kulağı döşeyen mukozanın da doğal yollardan havalanmasına yardımcı olmaktadır. Birkaç dakika süren işlemin hemen ardından hastadaki şikayetlerin tamamen düzeldiği görülmekte ve hasta aynı gün taburcu edilmektedir” diye konuştu.



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