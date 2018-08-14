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14 Ağustos 2018 10:36

Kurban Bayramı mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof.

Kurban Bayramı mesajı

14 Ağustos 2018 10:36

Dr. Güner Dağlı, milli birlik ve beraberliğimizin bayram coşkusuyla daha da güçlendiğini bildirdi.


Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Prof. Dr. Dağlı, “Çok uzun yıllardır süregelen geleneklerimizin belki de en önemlilerinden olan bayramlaşma, toplum olarak aynı heyecanla birlik ve beraberlik içinde kutladığımız önemli günlerdir” dedi.


“Bayramlar, paylaşmanın ve toplum olarak birbirini gözetmenin en yoğun ve en samimi yaşandığı dönemdir” diyen Prof. Dr. Güner Dağlı, her yaştan ve her kesimden insan için bayramların büyük anlamlar yüklü olduğuna dikkati çekti.


Prof. Dr. Dağlı, mesajında “İnsanları bir araya getiren, çocukluğumuzda sabırsızlıkla beklediğimiz bayram sabahları, evlerimize huzur, neşe ve birliktelik getirsin. SANKO Üniversitesi olarak nice bayramları birlik ve beraberlik içinde, huzur ve mutlulukla geçirmeyi diliyoruz. Kurban Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.




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