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24 Ağustos 2018 13:15

Kurban Bayramı’nda 200 yetimin yüzü güldü

Şahinbey Belediyesi tarafından yetimler için 100 adet kurban kesilerek, 200 yetim ailenin yüzü güldürüldü.

Kurban Bayramı’nda 200 yetimin yüzü güldü

24 Ağustos 2018 13:15


Şahinbey Belediyesi, Katar Hayır Derneği ile birlikte yürüttüğü proje kapsamında Şahinbey İlçesi’ndeki 200 yetim aileye Kurban Bayramı’nda 100 adet kurban kesimi yapıp yetim ailelerine dağıtıldı. Bünyesinde oluşturduğu Yetim Koordinasyon Merkezi ile her zaman ve her koşulda yetimlerin destekçisi olan Şahinbey Belediyesi, Kurban Bayramı’nda da yetimleri unutmadı. Şahinbey Belediyesi tarafından kesilen kurbanlar, yetim ailelere ulaştırılmak üzere paketlendi ve 200 yetim aileye kurban etleri ulaştırıldı.


Yetim ailelerinden başkana dua


Kurban Bayramı’nda kendilerini yalnız bırakmayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür eden aileler “Başkanımız Kurban Bayramı’nda da bizleri yalnız bırakmayarak bizlerin ve çocuklarımızın yüzünü güldürdü. Allah kendisinden razı olsun. Bizlerin her zaman destekçisi olup çocuklarımızı mutlu edip bizlere destek oluyor” diye konuştu.




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