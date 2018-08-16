Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde de başlatılan uygulama ile 9 günlük bayram tatili süresince trafik kazalarını en aza indirgemek ve can kaybı sayısının artmasını önlenmesi hedefleniyor. Gaziantep İpekyolu üzerindeki Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde yapılan proje tanıtım toplantısında konuşan Şube Müdürü Aydın Şahin, uygulamanın ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılmasının yanında, trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla hayata geçirildiğini söyledi. Kurban Bayramı tatili süresince yol güzergahlarındaki tüm güvenlik ekiplerinin trafik denetlemeleri sırasında araçlarda ailelerinin yanında bulunun çocuklara düdük, tişört, şapka ve broşür dağıtılacağını açıklayan Şahin, "İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce Kurban Bayramı süresince yaşanabilecek trafik kazalarını en aza indirmek için bu kırmızı düdük projesi başlatıldı. Burada bizim hedefimiz çocuklara bayram süresince aile ve yakınlarının bindikleri araçlarda kural ihlali yapan, emniyet kemeri takmayan, kırmızı ışık ihlali yapan, telefonla uğraşan annesi, babası, abisi, amcası yada dayısı gibi yakın akrabalarını bu düdüğü çalarak uyarmasıdır. Bu sayede kurar ihlallerinin ve olabilecek trafik kazalarının önüne geçmek istiyoruz" dedi.