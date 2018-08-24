Kurbanını kesen Gaziantepliler soluğu piknikte aldı

Kurban Bayramı’nın ilk günü kurbanını kesen Gaziantepliler ikinci günden itibaren piknik alanlarına akın etti. Piknik için özellikle Dülük Tabiat Parkı ve Biyolojik Gölet’i tercih eden Gaziantepliler her hafta sonu yaptıkları kebap keyfini bayram tatilinde de sürdürdü. Sabah saatlerinden itibaren piknik alanına gelmeye başlayan ve girişte araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar hem kahvaltılarını, hem de kebaplarını mesire alınında yapıyor. Yaktıkları mangal ateşinde kestikleri kurbanların etini pişiren vatandaşlar hem bayramın hem de kebap yapmanın keyfini sürdüler. Dülük Tabiat parkına ailesiyle gelen Mustafa Kartal isimli vatandaş, "Böyle pikniklere aslında sık sık geliyoruz. Çünkü bu piknik olayı Gaziantep’in bir örfü ve geleneğidir. Bunu Kurban Bayramı’nda da sürdürmek istedik ve kurbanımızı kestikten sonra etimizi alıp buraya pikniğe geldik. Ben buradan bütün İslam aleminin ve ülkemizin Kurban Bayramını kutluyorum" derken, Ömer Yeşilbağ adındaki bir başka vatandaş ise "Mersin’den Gaziantep’e geldik. İlk gün kurbanımızı kestik. Şimdi de ailecek bu piknik alanına gelerek kurban etlerimizle piknik yapıyoruz" ifadelerini kullandı.