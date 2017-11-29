Ünverdi, Birleşmiş Milletler (BM) organizasyonunda Türkiye ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen, "9. Küresel Güney-Güney Kalkınma Fuarı 2017" çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi tarafından, Suriye Krizinin Sosyal, Ekonomik ve Mekansal Etkilerinin Azaltılmasında Dayanıklılık başlıklı özel oturuma katıldı. Katılımcılara Gaziantep sanayisi hakkında bilgiler veren Ünverdi, GSO tarafından, sanayicilerin imalatta en çok karşılaştıkları sorunlardan biri olan kalifiye eleman ihtiyacına cevap verebilmek ve bölge sanayisinin teknik alt yapısına destek vermek amacıyla 20 atölye, laboratuvar ve 28 eğitim salonu bulunan, GSO-MEM’i kurduklarını kaydetti. GSO-MEM’in, eğitimin istihdamla uyumunu güvence altına alarak nitelikli insan kaynağının oluşmasına öncülük ettiğini belirten Ünverdi, yerel ve ulusal- uluslararası ölçekte tanınan, etkin ve saygın bir uluslararası kurum olma vizyonu ile hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Türkiye ve Avrupa’daki çeşitli mesleki eğitim merkezi örneklerinin incelenerek GSO-MEM’i kurduklarını anlatan Ünverdi, “GSO-MEM, GSO’nun koordinatörlüğünde, merkezi Gaziantep’te bulunan İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın destekleri ve Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün işbirliği ile OSB’de yaklaşık 11 bin metrekare kapalı alanda kuruldu. Sanayinin mevcut çalışan personeline meslek geliştirme eğitimleri, meslek sahibi olmak isteyen gençler, kadınlar engelliler, göçle Gaziantep’e gelen ve dezavantajlı gurup olarak nitelendirilebilecek tüm işsizlere meslek edindirme eğitimleri, işletmelere kurumsallaşma eğitimleri, çalışanlara kişisel gelişim eğitimleri, mesleki yeterlilik sınavına girecek olan kişilere de yeterliliğe dayalı eğitimler veriliyor” dedi.

Merkezde, ülkemize gelen Suriyelilere meslek edindirme eğitimleri de verildiğini ifade den Ünverdi, “Sanayi ile işbirliği içinde, mesleki gelişim odaklı eğitimler hazırlanarak istihdam imkanlarının artırılması amacıyla yola çıktık. Başta Gaziantep olmak üzere bölge sanayi yapısı göz önünde bulundurularak ihtiyaç olan meslek kollarında düzenli eğitimler verilerek, işletmelerin kalifiye personel sorunlarına çözüm üretilmesini amaç edindik. Suriyelilere nitelik kazandırıp ekonomiyi büyütmeye çalışıyoruz. Kilis ili ile ortaklaşa kurulacak Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi’ni Suriye’den başka ülkelere giden özel sektör için açtık. Suriye’den başka ülkelere giden iş adamlarını buraya çekmeye çalışıyoruz. Böylece hem kendi ülkelerine yakın çalışabilecekler hem de Suriyelilere istihdam sağlayabilecekler" diye konuştu.

Ünverdi, bir Suriyeli işçi alma sürecinin özel sektör için ortalama 45 gün sürdüğünün altını çizerek, bu sürecin kısalması gerektiğini sözlerine ekledi.