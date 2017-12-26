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26 Aralık 2017 10:50

Kurtuluş Bayramı SANKO Okullarında törenlerle kutlandı

Gaziantep’in kurtuluşunun 96’ıncı yıldönümü, SANKO Okullarında düzenlenen törenle kutlandı.

Kurtuluş Bayramı SANKO Okullarında törenlerle kutlandı

26 Aralık 2017 10:50


SANKO Okulları Genel Müdürü Melike Toklucu, okul yöneticileri, veliler, öğretmenler ve öğrencilerin katılımı ile Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.


Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mine Ekici, düzenlenen törende yaptığı konuşmasına, “Bugün, 11 ay, açlık, susuzluk, çaresizlikle verilen destansı bir bağımsızlık mücadelesinin son bulduğu gün” dedi.


Antep halkının askeri, silahı, yiyeceği, cephanesi olmadan direndiğine dikkat çeken Ekici, “Güçlerini vatan sevgisinden alan Antepliler, 6 bin 317 şehit vermesine rağmen bağımsızlığın sembolü Türk Bayrağını bir daha indirilmemek üzere göndere çekmişlerdir” ifadelerini kullandı.


Tarih Öğretmeni Ruken Çalışkan Savaşkan ise Antep Savunmasının, milletçe kenetlenmenin en güzel örneği olduğunu söyledi. Antep Savunmasının, dünyanın hayran kaldığı bir direniş olduğuna vurgu yapan Savaşkan, “Antep Savunması, bombardıman altında bile ‘vatanım’ diyebilen isimsiz kahramanların hikayesidir” diye konuştu.


Tören, öğrencilerden Barış Öztoprak’ın okuduğu şiir, sahnelenen oratoryo, Beren Aybey ve Tamer Culha’nın İstiklal Marşının tümünü seslendirmesiyle sona erdi.




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