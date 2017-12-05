Kuru meyve ihracatında aslan payı AB ülkelerinin

GAİB Hizmet binasında Abdulkadir Çıkmaz başkanlığında toplanan Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birliği yönetimi, sektördeki gelişmeleri ve ihracatta gelinen noktayı masaya yatırdı. Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birliği Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, toplantıda kuru meyve ihracatı ile ilgili yaptığı değerlendirmede bölgeden yılın 11 aylık döneminde 173 milyon 685 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı yapıldığını söyledi. Başkan Çıkmaz, bölgeden gerçekleştirilen kuru meyve ve mamulleri ihracatında Almanya’nın önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Bu ülkenin toplam ihracatın yüzde 16,4’ünü karşıladığını ifade eden Çıkmaz, “Güneydoğu’dan Almanya’ya 28 milyon 403 bin dolarlık ürün ihracatı yapıldı. Bu ülkeye ihracatın gelecek yıllarda daha iyi yerlere ulaşması için çalışıyoruz” dedi. İhracatta Avrupa Birliği ülkelerinin yoğunluğuna dikkat çeken Çıkmaz, diğer AB ülkesi İtalya’nın da bölge ihracatında ilk sırada yer aldığını dile getirdi. İhracatta ikinci sırada bulunan İtalya’nın payının da 10,8 olduğunu anlatan Çıkmaz, İtalya’ya da 11 ayda 18 milyon 742 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti. İhracat sıralamasında üçüncü ülkenin ise ABD olduğunu söyleyen Çıkmaz, bu ülkenin ihracattaki payının 10,6 olduğunu belirterek, ABD’ye ocak-kasım döneminde 18 milyon 456 bin dolarlık ihracat yapıldığını vurguladı. Çıkmaz, “Kuru meyve ve mamulleri ihracatında aslan payı AB ülkeleri alıyor. Yeni yılda pazar çeşitliliği ve ürün tanıtımına ağırlık vereceğiz. Ülkemizde yetişen lezzetli yemişleri dünyaya tattırmak için çalışıyoruz” diye konuştu. Kuru meyve ve mamulleri ihracatında Antep fıstığının önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Çıkmaz, 11 ayda Antep fıstığının ihracatının 38 milyon 703 bin dolara ulaştığının altını çizdi. Antep fıstığının sadece kuruyemiş olarak tüketilmediğini kaydeden Çıkmaz, başta çikolata sanayi ve birçok tatlının ana malzemesine Antep fıstığının tat verdiğini vurguladı.

İhracatta söz sahibi ürünün ise kuru kayısı olduğunu anımsatan Çıkmaz, 11 ayda bu üründen de 76 milyon 238 bin dolarlık ihracat yaptıklarını ve kuru kayısının ihracattaki payının 43,9 olduğunu sözlerine ekledi.