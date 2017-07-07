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07 Temmuz 2017 10:40

Kuru meyve ve mamulleri ihracatçıları Malatya’da buluştu

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, bu yılın ilk yarısında yaklaşık 100 milyon dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı yapıldığını belirtti.

Kuru meyve ve mamulleri ihracatçıları Malatya’da buluştu

07 Temmuz 2017 10:40


Çıkmaz, başkanlığındaki Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği yönetimi, sektördeki gelişmeleri değerlendirmek üzere Malatya’da bir araya geldi. İhracat verilerinin ele alındığı toplantıda, Türkiye’nin AB’yi ihraç edilen kuru kayısı ve kuru üzüm kontrol sıklığı değişikliği de masaya yatırıldı.


Çıkmaz, dünyanın farklı kıtalarına kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildiğini ifade etti. Yılın ilk yarısında yaklaşık 100 milyon dolarlık ihracata imza atıldığını anlatan Çıkmaz, “Yeni ürün hasadı başladı. Bu ürünlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından ihracatına başlayacağız” dedi.


Sektördeki gelişmeleri analiz etmek için sektör temsilcileriyle kayısının merkezi Malatya’da bir araya geldiklerini ifade eden Çıkmaz, toplantının çok verimli geçtiğini kaydetti.


84 farklı ülkeye kuru meyve ve mamulleri ihracatı yapıldığını söyleyen Çıkmaz, ihracata AB ülkelerinin dikkati çektiğini vurgulayarak, ilk sırada 16 milyon 367 bin dolarla İtalya’nın bulunduğunu, bu ülkeyi 14 milyon 166 bin dolarla da Almanya’nın izlediğini dile getirdi.


Ürün ihracatında Antep fıstığı ve kayısının önemli bir yer tuttuğunu belirten Çıkmaz, yılın ilk yarısında 24 milyon 558 bin dolarlık Antep fıstığı ve 39 milyon 250 bin dolarlık da kayısı ihracatı yapıldığını dile getirdi.


Antep fıstığının artık sadece kuruyemiş olarak tüketilmediğini vurgulayan Çıkmaz, fıstığın önemli bir sanayi ürünü olduğunu belirtti. Fıstığın bu nedenle her geçen gün daha da kıymetli bir ürün haline geldiğini söyleyen Çıkmaz, aynı şekilde kayısının farklı alanlarda kullanılan sanayi ürünü olduğunu sözlerine ekledi.




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