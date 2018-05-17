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17 Mayıs 2018 18:17

Kurum müdürlerinden GSO’ya hayırlı olsun ziyaretleri

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan ile Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) İl Müdürü Mehmet Uzun, Müdür Yardımcıları Ahmet Par ve Mehmet Yıldız, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kurum müdürlerinden GSO’ya hayırlı olsun ziyaretleri

17 Mayıs 2018 18:17


Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyaretlerde SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek Ünverdi’ye yeni görevinde başarılar diledi.


Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan’da, daha güzel bir Gaziantep için çalıştıklarını aktardı ve hayırlı olsun dileklerini iletti.


GSO Yönetim Kurulu Başkanı Ünverdi de, çalışan iş gücünün kayıt altında tutulması ve kentsel gelişimde kurumların üstlendiği rolün önemine vurgu yaptı. Kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Ünverdi, ziyaretlerinden dolayı Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan ile SGK İl Müdürü Mehmet Uzun’a teşekkür etti.




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