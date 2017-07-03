Kuşlar için dikilen fidanlar ağaç oldu

Türkiye’de bir ilk olan proje, doğadaki kuşlar için meyve vermeye başladı.

İnsan hayatına yönelik yatırımların yanı sıra doğa ve hayvanlar için de örnek projeler hayat geçiren Şehitkamil Belediyesi, bir projeyi daha başarıyla sonuçlandırdı. Hayvanların beslenme ihtiyacına destek olmak adına Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirilen proje, Dülük Tabiat Parkı’ndaki özel ayrılmış alanda uygulandı. Şehitkamil Belediyesi, doğadaki kuşlar için 2 bin 500 fidandan oluşan devasa bir bahçe yaptı.

Doğal hayatı korumak adına çalışan Şehitkamil Belediyesi, doğa hayvanlarının kendi yaşadıkları ortamda beslenebilmeleri için çalışma yürüttü. Çam ağaçlarından beslenemeyen kuş ve benzeri yaban hayvanlar için oluşturulan özel meyve bahçesinde birçok çeşitte meyve ağacı bulunuyor. Şehitkamil Belediyesi tarafından yaklaşık 3 yıl önce dikilen fidanlar ağaç oldu ve kuşlar için meyve vermeye başladı.

“Fidanlarımız ağaç oldu ve meyve vermeye başladı”

Dülük Tabiat Parkı görevlisi Selahattin Aslan, kuşlar için düzenlenen bahçeye ilişkin açıklamada bulundu. Selahattin Aslan, “Dülük Tabiat Parkı çok geniş bir alan. Kanatlı kuşların çam dallarından oluşan ormandan beslenme imkanı yoktu. Çam ağaçları dikenli olduğu için kuşlar bir şey yiyemiyordu. Burada kuş türü çok olduğu için nasıl bir çözüm geliştirebiliriz diye düşündük. Sayın Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu, orman içinde boş bir alanda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmek için çalışma başlattı. Kuşların faydalanması için meyve verecek fidanlar diktik. Biz bu alana 2 bin 500 adet kaysı, kiraz, elma, çağla gibi çok çeşitli meyvelerin fidanlarını diktik. Fidanlarımız ağaç oldu ve meyve vermeye başladı. Kuşlar gelip bu ağaçtaki meyveleri yiyor. Sırf kuşların bu alandan en iyi şekilde faydalanması için her yıl düzenli olarak buranın bakımını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.