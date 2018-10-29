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Kutlamalarda gözyaşlarını tutamadı

Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını cep telefonu ile kaydeden bir kadın, gözyaşlarına boğuldu29 Ekim Cumhuriyet Bayram İslahiye ilçesinde de coşkuyla kutlandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını cep telefonu ile kaydeden bir kadın, gözyaşlarına boğuldu


29 Ekim Cumhuriyet Bayram İslahiye ilçesinde de coşkuyla kutlandı. İlçede bulunan Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenklerin konulması ile başlayan programa, Gaziantep Vali Yardımcısı ve İslahiye Kaymakam Vekili Cengiz Ayhan, 106. Topçu Alay ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Ömer Şahin Selvi, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ile vatandaşlar katıldı.


Kutlamalarda, Ayhan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. İslahiye Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin "Cumhuriyeti böyle kurduk" adlı gösterisinin ardından program halk oyunları ile devam etti. Kutlamalar 29 Ekim Cumhuriyet koşusunda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.



Gözyaşlarına boğuldu


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını izleyen bir kadın ise renkli görüntülerin yaşandığı kutlamaları hem cep telefonu ile kaydetti hem de gözyaşlarına boğuldu. Gösteriler esnasında duygulandığı görülen kadın, atlatılan darbelere rağmen cumhuriyeti kutlamanın sevincini yaşadığını söyledi.

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