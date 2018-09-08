Kutnia, "kutnu"yu Paris’e taşıdı

AJK Tekstil Kurucu Ortağı Jülide Konukoğlu, yılda iki kez düzenlenen ve tüm ülkelerden ziyaretçilerin katıldığı Maison & Objet Paris Ev Tekstili ve Ev Objeleri Fuarı’nda, Kutnia markası ile geliştirdikleri kutnu kumaşını ve ev koleksiyonunu bir anlamda dünyaya tanıtma fırsatı bulduklarını söyledi.

Paris’te 7-11 Eylül tarihleri arasında ziyarete açık kalacak fuara, “yerli ve milli ürün” Kutnia markası ve ekibi ile katılmaktan mutlu olduklarını belirten Konukoğlu, “Kutnia markası ile ürettiğimiz masa ve yatak örtüsü, kırlent, nevresim takımı, havlu ve peştamal gibi ürünleri sergiliyoruz” dedi.

Geliştirdikleri kutnunun özel kumaşları Bağlama, Sultan ve Dişeme’yi “Ayıntab özel kumaş serisi” olarak isimlendirdiklerini anlatan Konukoğlu, “Bu kumaşlar ve bunlarla yapılan 2019 ev tekstili ilkbahar - yaz koleksiyonuna gösterilen ilgiden büyük mutluluk duyduk” diye konuştu.