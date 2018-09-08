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08 Eylül 2018 12:05

Kutnia, "kutnu"yu Paris’e taşıdı

Gaziantep’e özgü kutnu kumaşını yerelden evrensele taşımak amacıyla oluşturulan Kutnia markası, Uluslararası Maison & Objet Paris Ev Tekstili ve Ev Objeleri Fuarı’nda 2019 ev tekstili iİlkbahar-yaz koleksiyonunu tanıtıyor.

Kutnia,

08 Eylül 2018 12:05


AJK Tekstil Kurucu Ortağı Jülide Konukoğlu, yılda iki kez düzenlenen ve tüm ülkelerden ziyaretçilerin katıldığı Maison & Objet Paris Ev Tekstili ve Ev Objeleri Fuarı’nda, Kutnia markası ile geliştirdikleri kutnu kumaşını ve ev koleksiyonunu bir anlamda dünyaya tanıtma fırsatı bulduklarını söyledi.


Paris’te 7-11 Eylül tarihleri arasında ziyarete açık kalacak fuara, “yerli ve milli ürün” Kutnia markası ve ekibi ile katılmaktan mutlu olduklarını belirten Konukoğlu, “Kutnia markası ile ürettiğimiz masa ve yatak örtüsü, kırlent, nevresim takımı, havlu ve peştamal gibi ürünleri sergiliyoruz” dedi.


Geliştirdikleri kutnunun özel kumaşları Bağlama, Sultan ve Dişeme’yi “Ayıntab özel kumaş serisi” olarak isimlendirdiklerini anlatan Konukoğlu, “Bu kumaşlar ve bunlarla yapılan 2019 ev tekstili ilkbahar - yaz koleksiyonuna gösterilen ilgiden büyük mutluluk duyduk” diye konuştu.




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