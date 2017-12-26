Gaziantep’in tarihi yapısını, Zeugma’yı yansıtıyor” dedi.

SANKO Park Alışveriş Merkezindeki KUTNİA Mağazası açılışına, Başbakan Yardımcısı Şimşek’in yanı sıra, Vali Ali Yerlikaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Akif Ekici, Canan Candemir Çelik, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, İl Jandarma Komutanı Halil Uysal, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, CHP İl Başkanı Hayri Sucu, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Settar Konukoğlu, GAGİAD Başkanı Bora Tezel ile SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Sami, Hakan ve Cengiz Konukoğlu da katıldı.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, açılıştaki konuşmasında, unutulmaya yüz tutan ve uzun yıllardan bu yana sadece folklor kıyafetleri ile sınırlı kullanım alanına sahip kutnu kumaşının, Ar-Ge çalışmaları sonrası yeniden tasarlanarak geliştirilmesinin yerel bir kumaşın global bir özellik taşınmasını sağladığını söyledi.

Bu sonucun kadın girişimcinin eseri olduğuna dikkati çeken Şimşek, “Gerçekten çok özgün tasarımlar ve kumaş muhteşem. Gaziantep’in tarihi yapısını, Zeugma’yı yansıtıyor. Onun için Gaziantep’in marka şehir olma yarışında bence bu açılış önemli bir çaba” diye konuştu.

“Zaten güçlü bir marka algımız var. Ama artık bu desenlerle, bu tasarımlarla, bu güzelim kutnu kumaşlarıyla elde edilecek ürünlerle inanıyorum ki, dünyanın bütün moda merkezlerinde Gaziantep’ten bahsedilecek” diyen Şimşek, şöyle devam etti:

“Ben bu nedenle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Londra Moda Haftasında da muhteşem bir gösteri vardı. O nedenle artık Gaziantep’in ürünleri küreselleşti. Bence en başarılı olma ihtimali olan da kutnu kumaşı. Bu çabalar sayesinde Gaziantep dünyada zaten çok biliniyor, rekabetçi bir şehir şimdi markaları ile algılanacak. Ben tekrar hayırlı olmasını diliyor, kadın girişimcimiz Jülide Konukoğlu’nu kutluyorum”

Kutnu kumaşı yeniden hayat buluyor

Gaziantep’in geleneksel kumaşı kutnunun, titiz çalışmalar sonucu günümüze uyarlanarak KUTNİA markası ile yeniden ortaya çıkmasını sağlayan AJK Tekstil Kurucu Ortağı Jülide Konukoğlu, Ar-Ge çalışmaları ile özüne sadık kalınarak geliştirilen kutnunun, KUTNİA markası ile çantadan ayakkabıya, nevresim takımından pantolona kadar çok farklı ürün gruplarında kullanılabilir hale getirildiğine dikkati çekti.

Kutnu kumaşının, azim ve sabırla geliştirilip dünyaya pazarlanması amacıyla adeta iğne ile kuyu kazarcasına çalışma yürüttüklerini anlatan Jülide Konukoğlu, Gaziantep’e özgü geleneksel bir kumaş olan kutnunun geçmişinin 16’ıncı yüzyıla dayandığına vurgu yaptı.

Geçmişte Osmanlı saraylarından, İngiltere ve Fransa kraliyet ailelerine kadar kullanıldığı bilinen kutnu kumaşının en önemli özelliğinin, çözgüsünün floş ipek, atkısının pamuk ve her bir telinde usta emeği olması olduğuna işaret eden Jülide Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Günümüzde dahi el tezgahlarında dokunan bu özel kumaşın hikayesi, onun rengarenk çizgilerinde saklıdır. Kutnu kumaşının günümüze kadar taşınmasında nice ustaların emeği vardır. Ancak maalesef bugün bu bayrağı taşıyan usta sayısı bir elin parmaklarını geçmemektedir. Son 4 yıldır kutnu kumaşını tanıtmak amacı ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası ve Kutnu Tanıtım Grubu yoğun çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu sayede kutnunun adeta yeniden doğuşu anlamında hem ülkemizde hem de yurt dışında bir farkındalık oluşturulmuştur.

KUTNİA markası, kutnu kumaşının özgün tasarımlarla günümüze uyarlanarak, kıyafetten ev tekstiline kadar geniş bir kullanım alanında ülkemizden çıkan bu değerin, dünyanın aranan ürünü haline getirilmesi amacıyla oluşturuldu. KUTNİA markası, kutnu ustalığı mesleğinin yeniden önem kazanmasına ve kutnu kumaşının gelecek nesillere taşınması amacına da çok önemli katkı sağlayacaktır. KUTNİA, otantik bir ürünün ve yok olma sürecine giren bir mesleğin geçmişten geleceğe yol haritasıdır.”

Özel tasarlanmış ürünler

ilhamını Gaziantep’in geleneksel kumaşı kutnudan alan KUTNİA’nın, unutulmaya yüz tutmuş bu milli değerin günümüze uyarlanarak yurt dışına açılacak marka oluşturulup gelecek nesillere taşınması amacıyla geliştirildiğini anımsatan Julide Konukoğlu, devamla şu bilgileri verdi:

“Kutnu kumaşının DNA’sından gelen eklektik (seçmeci) yaşam tarzını başarıyla sunan KUTNİA, ev tekstilinden giyime, çok geniş bir yelpazede, her biri özel tasarlanmış ürünler sunmaktadır. Kumaşlar Gaziantepli kutnu ustaları tarafından el tezgahlarında el emeği ve göz nuruyla dokunmuş olup, her birinin kendisini ve ustalığını ifade eden özel imzasını taşımaktadır. KUTNİA markasının var olma amacı, kutnu kumaşını özgün tasarımlarla günümüz insanın evlerine, yaşamlarına dahil ederek dünyada sevilen bir markaya dönüştürmektir.”

Jülide Konukoğlu, kutnu kumaşını gelecek nesillere taşımak ve kumaşın günümüz ürünlerinde kullanılması için kutnu üzerine uzmanlaşmış danışmanların yönlendirmesiyle, ustalarla birlikte aylarca Ar-Ge çalışmaları yapıldığına dikkat çekti.

Kutnu Kumaşı geleceğe taşınacak

Ar-Ge çalışmaları sonucu kumaşın mukavemeti, ışık haslığı ve farklı gramajlarının özüne sadık kalınarak geliştirildiğini vurgulayan Jülide Konukoğlu, kutnu kumaşının geniş bir alanda kullanımı amacıyla neden çalışma yaptığını şöyle özetledi:

“Kutnuculuk çok eskiden beri var olan bir meslek. Kutnu, ustalardan ustalara sözlü yollarla aktarılmış bilgilerle bu güne kadar gelmiş bir kumaştır. Kutnuculuk mesleğinin devamlılığı için kutnu kumaşına ilişkin yazılı belgelerin oluşturulması ve kullanım alanlarının geliştirilmesi gerekiyor.

Bu da ancak kumaşla ilgili Ar-Ge çalışmaları ile mümkündür. KUTNİA markası bu misyonu üstlenmektedir. Yaptığımız çalışmalar sonucunda elde edeceğimiz bilgiler artık daha sistematik bir şekilde gelecek nesillere aktarılabilecektir ve umuyoruz ki gençlerimiz için de cazip bir meslek haline dönüşecektir.”

Konuşmaların ardından mağazanın açılışı gerçekleştirildi. Sergi açılışı sırasında SANKO Okulları Görsel Sanatlar Öğretmeni Merve Çanakçı,kutnu zemin üzerine filografi tekniği ile yaptığı Atatürk tablosunu, Adil ve Jülide Konukoğlu’na armağan etti.