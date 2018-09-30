Kutuplarda Türk bayrağını dalgalandıran kadın şimdi de iklimleri araştırıyor

dr. Burcu Özsoy, şimdi iklim projesi kapsamında Antartika'da bilimsel araştırma ve çalışmalarını sürdürüyor.

1987 yılında GKV Özel Okullarından mezun olun Gaziantepli bilim insanı Doç. Dr. Burcu Özsoy üstlendiği uluslararası görevlerle kentin gururu olmayı sürdürüyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları UYG-AR Merkezi Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy, Dünya İklim Araştırma Programı'nın (WCRP) 20 yıldır devam eden İklim ve Okyanus: Değişkenlik, Öngörülebilirlik ve Değişim Projesi'nin (CLIVAR) Türkiye Temsilcisi seçildi. Geçtiğimiz yıllarda Antartikada ay yıldız bayrağı dalgalandıran ekibin liderliğini yürüterek kutuplara Türk bayrağı diken ilk kadın unvanını kazanan Burcu Özsoy, şimdi ise Dünya İklim Araştırma Programının (WCRP) 20 yıldır devam eden İklim ve Okyanus: Değişkenlik, Öngörülebilirlik ve Değişim Projesi'nin (CLIVAR) Türkiye Temsilcisi seçildi. Proje kapsamında çalışmalarını sürdüren Özsoy'un yeni görevnii de başarıyla yerine getirerek, bilim dünyası için çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

Öte yandan yürüttüğü çalışmalarla hem ülkenin hem de kadınların gururu haline gelen Özsoy'un bilim dünyası için önemli ve hayli zorlu olan çalışmalarla ilgili de görev alması bekleniyor.