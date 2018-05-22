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22 Mayıs 2018 13:35

Kuyumcuyu bir buçuk dakikada soyan çetenin 4 soyguna daha karıştığı belirlendi

Gaziantep’te bir kuyumcu dükkanına girip 97 saniyede tezgahı boşaltan silahlı ve maskeli şahısların, daha önce 4 soyguna daha karıştıkları ortaya çıktı.

Kuyumcuyu bir buçuk dakikada soyan çetenin 4 soyguna daha karıştığı belirlendi

22 Mayıs 2018 13:35

Maskeli ve silahlı soyguncular, sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.


Şahinbey ilçesi Üniversite Bulvarı’nda bir kuyumcu dükkanına maskeli ve silahlı olarak girip iş yeri sahibi N.W. ile çalışan N.A.’yı silah zoruyla etkisiz hale getiren ve tezgahta bulunan tüm altınlar ile paraları 97 saniyede poşete doldurarak kaçan zanlılar polisin titiz çalışmaları sonucu yakalanmıştı. Yakalandıktan sonra sorguya alınan 5 kişinin kent merkezinde daha önce 4 soygun olayına daha karıştıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ercan İ., Erdal İ., Cemalettin G., İbrahim K., ve İzzet Ö.’nün 2016 yılında 23 Nisan Mahallesi’ndeki döviz bürosunu,ve Değirmiçem Mahallesi’ndeki bir evi, 2013 yılında da Cengiz Topel Mahallesi’ndeki PTT şubesini ve Barış Mahallesi’nde yer alan bir marketi soydukları belirlendi.


Zanlıların yaptıkları soygunların güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. İncelenen tüm kamera görüntülerinde ise hırsızların silah ve sallama tabir edilen kesici aletlerle tehdit ettikleri iş yeri sahibi ve görevlileri etkisiz hale getirerek, kasadaki paraları saniyeler içerisinde götürdükleri tespit edildi.



Gazetecilere saldırdı


Zanlılar sorgularının ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden sağlık raporu için Şehitkamil Devlet Hastanesine götürüldü. Zanlılardan biri ise hastane çıkışında basın mensuplarına saldırdı.


Zanlılar sağlık raporunun ardından Gaziantep Adliyesine çıkarıldı.




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