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05 Haziran 2018 16:42

Kuzenlerin kavgası ölümle bitti

Gaziantep’te iki kuzen arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Kuzenlerin kavgası ölümle bitti

05 Haziran 2018 16:42


Olay, Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi Kasap Cüce Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, olaydan bir süre önce tatlıcıda oturup konuşan 49 yaşındaki Ahmet Kuru ve Şıh Mehmet K. tartışmaya başladı. Tatlıcıdan ayrılıp kıraathaneye gelen Ahmet Kuru’nun yanına bir süre sonra Şıh Mehmet K. geldi. İddiaya göre, kıraathanede Şıh Mehmet K., Ahmet Kuru’ya ateş açarak olay yerinden kaçtı.


Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ahmet Kuru’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Olayda kaza kurşunu ile yaralanan Garip Z. ise 25 Aralık Devle Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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