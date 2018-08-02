Kuzey Antep yolu viyadüğünde sona yaklaşıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kuzey Şehir’le kent merkezi arasındaki mesafeyi kısaltacak 600 metresi viyadük, 10 kilometre uzunluğunda, 50 metre genişliğindeki Kuzey Antep Yolu Viyadük inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Şehitkamil ilçesinde 8,5 milyon metrekare alanda 250 bin kişinin yaşayacağı Büyükşehir ve TOKİ iş birliğinde yürütülen Kuzey Şehir projesinin Türkiye’nin en büyük toplu konut alanlarından olacağını aktaran Şahin, konutların çekilişle sahiplerine teslim edilmeye başlandığı kuzey şehri, kent merkezine bağlayacak olan Gaziantep Kuzey Antep Yolu Viyadüğü inşaat çalışmalarının son sürat ilerlediğini söyledi.

“Saklı kenti açığa çıkaracağız”

Şahin, viyadüğün yapımına ocak ayında başlandığını hatırlatarak, “Kuzey Şehir’le şehir merkezini bağlayacak 600 metresi viyadük, 10 kilometre uzunluğunda, 50 metre genişliğindeki yol çalışmasını inceledik, çalışmalar çok iyi gidiyor. Ortadoğu Fuar Merkezi (OFM)’nin yanından Araban, Yavuzeli hattında OFM’den geçer geçmez viyadüklü, 14 tane ayaklı, 40 metre derinliğinde bir büyükşehrin cesaret edip giremeyeceği bir yolun ihalesini yaptık. İhaleyi alan firma viyadük çalışmalarını eylül ayında bitirecek. Bu o kadar önemli bir iş ki, aslında ikinci bir çevre yolu yapıyoruz. Bizim açımızdan maliyetli bir iş, ancak Kuzey Antep denilen o saklı kenti açığa çıkaracağız, ulaşılabilirliğini hızlı bir şekilde ortaya koyacağız” diye konuştu.

Ön germeli kiriş sisteminin kullanılacağı Gaziantep Kuzey Antep Yolu Viyadük yapımında 28 temel kazılacak. 33 metre genişliğindeki viyadüğün, kolon yükseklikleri 12 metreyle 41 metre arasında değişecek. Sol taşıma yolu 605 metre, sağ taşıma yolu ise 520 metre uzunluğunda çift şeritli viyadük olacak.