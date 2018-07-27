Kuzey Iraklı baba ve kızının derdine Anka deva oldu

Özel Gaziantep Anka Hastanesi sadece yurt içinden değil, yurt dışından gelen hastalara da şifa dağıtmaya devam ediyor. Kuzey Irak’ta yaşayan 63 yaşındaki Adam Abdurrahman’a kolon kanseri teşhisi konulmuş, hasta Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde gerçekleştirilen laparoskopik yöntemle sağlığına kavuşmuştu. Adam Abdurrahman’ın ardından 36 yaşındaki kızı Vazheen Adam Abdurrahman da tedavi için Özel Gaziantep Anka Hastanesi’ni tercih etti. Uzun süredir devam eden şiddetli karın ağrısı ve makattan kan gelme şikayeti ile Özel Gaziantep Anka Hastanesi’ne başvuran Vazheen Adam’a, yapılan muayene ve tetkikler sonrası kolon kanseri teşhisi konuldu. Vakit kaybetmeden ameliyata alınan hastanın bağırsağındaki tümör, halk arasında “kapalı ya da kansız ameliyat” olarak bilinen laparoskopik cerrahi yöntem ile karın bölgesine kesik atılmadan çıkarıldı. Aynı gün içerisinde ayağa kalkan, ertesi gün de yemek yemeye başlayan Vazheen Adam kendisini sağlığına kavuşturan doktorlara teşekkür ederek, ” Kuzey Irak’tan buraya tedavi olmak için geldim. Babam da aynı hastalık nedeniyle burada ameliyat olup sağlığına kavuştu. Özel Gaziantep Anka Hastanesi’ni tercih etmemizin nedeni tüm branşlarda başarılı ameliyatlara imza atılması. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Bizimle özel olarak ilgilenen hastane yönetimi ve doktorlara minnettarım” dedi.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde iki yıl önce gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuşan 63 yaşındaki Adam Abdurrahman ise, “Şiddetli karın ağrım vardı. Başvurduğum hastanelerde hastalığıma bir teşhis konulamamıştı.Özel Gaziantep Anka Hastanesi’ne başvurdum. Hastalığıma konulan doğru teşhis ve gerçekleştirilen ameliyatla kısa sürede sağlığıma kavuştum.Kızımda da aynı şikayetler baş gösterince vakit kaybetmeden geldik. Çok şükür onun durumu da şu an gayet iyi. Ne kadar teşekkür etsek az “ şeklinde konuştu

Yapılan operasyon hakkında bilgi veren Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Uzman Dr. Cengiz Bayram,”kalın bağırsak kanserini diğer kanserlerden ayıran en önemli özelliklerden biri, erken tanı imkanı olmasıdır. Laparoskopik total koloproktektomi (kapalı olarak tüm kalın bağırsağın çıkarılması) yöntemiyle hastamızın bağırsaklarındaki tümörü temizledik.”Hastamızın durumu şu an gayet iyi. Özellikle halk arasında “kapalı ameliyat” olarak bilinen laparoskopik cerrahi hastanın yaşam kalitesini yükseltmektedir. Bu yöntemle hastalar daha çabuk iyileşmekte, ameliyat sonrası ağrı sorunları daha az yaşanmakta ve hastanede kalış süreleri daha kısa olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Kabızlık, kanama, karın ağrısı, karında şişlik, halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı, dışkı şeklinde değişiklik gibi belirtilerin kolon kanseri habercisi olabileceğini ifade eden Uzman Dr. Bayram, “Hiç belirti olmayan hastalarda kolon kanseri için tarama zamanında yapılmadığı takdirde, şikayet oluşana kadar hastalık genellikle ilerlediği için beklenen yaşam süresi kısalmaktadır. Bu nedenle doktor kontrolünün ihmal edilmemesi gerek. Tarama herhangi bir şikayeti olmayan kişilerde kolon kanserini ve kolon poliplerini erken dönemde saptamak için önemli ”diye konuştu.