Kuzey Şehir’de 749 konut satışa çıkarılacak

TOKİ, Türkiye’nin en büyük konut projesi olarak gösterilen Şehitkamil ilçesinde 8,5 milyon metrekare alanda kurulacak Kuzey Şehir ’de, 2’nci etap 749 adet konut için talep toplayacak. Konut sahibi olmak isteyenlerin, 299 adet 2+1, 176 adet 3+1 ve 274 adet 4+1 konut için 14-25 Mayıs 2018 tarihlerinde başvurusu alınacak. Halk Bankası’nın herhangi bir şubesine 2 bin lira başvuru bedeli ödeyenler, uygun şartlarda ev sahibi olabilecek. 2+1 konutlara, 120-180 ay vadeyle 109 bin-141 bin lira ödeme seçeneği sunulacak. 3+1 konutlar için, 139 bin-220 bin liradan 108-144 ayda ödeme kolaylığı sağlanacak, 222-294 bin lira arasında değişen fiyatla 4+1 konutlar ise, 108-144 ay taksite bölünecek. Konut bedelinin yüzde 10-25 oranında değişen peşinatlar, Halk Bankası’na ödenecek. 4 Haziran 2018 gününde kura çekimiyle belirlenecek hak sahipleri, 11 Haziran 2018 - 06 Temmuz 2018 tarihlerinde sözleşme imzalayacak.

Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, 04 Haziran 2018 tarihinde başvuruda bulunanlar, noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” çekim işlemleri gerçekleştirilecek. Konut sayısından daha az başvuru olduğunda ise kura çekilmeyecek. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleriyle dul ve yetimleri kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak. En az yüzde 40 engellilere konut sayısının yüzde 5’i kadar kontenjan ayrılacak. Emeklilere ise bu oran yüzde 25 olarak belirlendi. Konutların teslim süresi, hak sahibiyle yapılan sözleşme tarihinden itibaren 36 ay olacak. İlk taksit ödeme tarihi, konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak. Konut satış fiyat ve koşulları hakkında detaylı bilgi, Halk Bankası şubelerinden ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının www.toki.gov.tr’de alınabilecek.

Şehir içinde şehir inşa edilecek

Kuzey Şehir Projesi kapsamında yapılacak konut alanında, cami, manav, kasap, bakkal gibi geleneksel sokak yaşam unsurları korunacak. Kuzey Şehir’de yaşayacak vatandaşlar, eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan ulaşıma, tüm fiziki ve sosyal ihtiyaçlarını kent merkezine gitmeye gerek duymadan karşılayabilecek. Mahallenin yeşil alanla çevrelenmesi, farklı ölçeklerde meydanların oluşturulması, araç yollarının sınırlandırılması, engellilerin kullanımını da içeren otoparklarla, ulaşım ağının ağırlıklı olarak yaya öncelikli ele alınması, projenin temel tasarım ilkelerini oluşturacak. Büyükşehir Belediyesi, 17 kilometrelik yeni bir yol açarak Kuzey Şehri, kent merkezine bağlayacak.