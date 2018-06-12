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12 Haziran 2018 11:19

Lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde lastiği patlayan otomobil yoldan çıkarak devNurdağı ilçesinde, Otomobil Lastiği Patlaması sonucu otomobil yoldan çıkarak, takla attı.

Lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralı

12 Haziran 2018 11:19

Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Nurdağı- Kahramanmaraş karayolunun 5’ci kilometresinde 45 yaşındaki Yusuf Ş. idaresindeki 46 FM 864 plakalı otomobilin seyir halindeyden lastiği patladı. Bir anda kontrolden çıkan otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Sürücü ve otomobilde bulunan 46 yaşındaki Hamit Gül, yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet hastanesi’ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.




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