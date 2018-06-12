Lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralı

Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Nurdağı- Kahramanmaraş karayolunun 5’ci kilometresinde 45 yaşındaki Yusuf Ş. idaresindeki 46 FM 864 plakalı otomobilin seyir halindeyden lastiği patladı. Bir anda kontrolden çıkan otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Sürücü ve otomobilde bulunan 46 yaşındaki Hamit Gül, yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.