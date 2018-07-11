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11 Temmuz 2018 13:42

Lastik değiştirirken otomobil çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

Gaziantep otobanında minibüsün patlayan tekerini değiştirmek isteyen bir kişi, 2 araç arasında sıkışarak, hayatını kaybetti.

Lastik değiştirirken otomobil çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

11 Temmuz 2018 13:42

Kazada 7 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep-Osmaniye otobanında Gaziantep’ten Osmaniye istikametine seyir eden U.P idaresindeki 63 S 0086 plakalı minibüs, sağ ön tekerinin patlaması üzerine yolda durdu. Aracı emniyet şeridinde park eden sürücü U.P, aracın tekerini değiştirmek için yolcu İbrahim Yakışık (18) ile birlikte araçtan indi. Aynı istikamette seyir halinde bulunan A.B idaresindeki 27 PF 666 plakalı araç, emniyet şeridinde lastik değiştiren minibüse arkadan çarptı. Kazada iki araç arasında sıkışan İbrahim Yakışık hayatını kaybederken, her iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ve sağlık ekipleri tarafından Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta bulunan hastanelere kaldırıldı.


Kaza nedeniyle polis inceleme başlatırken, otobanda bir süre trafik kontrollü sağlandı.




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