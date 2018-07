Lc Waikiki, Gaziantep Sanko Park AVM’de ailelerle buluştu

Türkiye’nin farklı şehirlerinde anne-babalara çocuk yetiştirmenin sırlarının anlatıldığı Buluşmalar devam ediyor. LC Waikiki Aile Buluşmaları’nın dördüncüsü 29 Temmuz Pazar günü Gaziantep Sanko AVM’de gerçekleştirildi. 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi’nin uzmanlarından Prof. Dr. Özgür Öner ve LC Waikiki Kurumsal İletişim ve Reklam Müdürü F.Sevda Malkoç ile birlikte “Mutlu çocuklar yetiştirmenin püf noktaları” konusu ele alındı.

Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen LC Waikiki Kurumsal İletişim ve Reklam Müdürü F. Sevda Malkoç, “Ebeveynleri bilinçlendirmek amacıyla Türkiye’yi LC Waikiki Aile Buluşmaları ile kucaklamak için kolları sıvadık. 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi’ndeki uzmanların yardımıyla 0-6 yaş çocuk yetiştirmenin sırlarını ailelere anlatma konusunda öncülük etmeyi hedefliyoruz. Yarınlarımız olan çocuklarımıza daha iyi bir yaşam sunabilmek için alanında uzman 12 değerli ismin bir araya geldiği projeyi Türkiye’nin birçok noktasına taşıyarak toplumda bilinci artırmaya yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Uzmanların da desteğiyle ebeveynlerin öğrenmek istedikleri bilgilere daha doğru şekilde ulaşmasını hedefliyoruz. Bebek ve çocuk sağlığı sadece giysi ile sınırlı değil. Beslenmeden psikolojiye, oyuncak seçiminden çocukla iletişime kadar her şey çok önemli. Dolayısıyla biz ailelere ve topluma her yönüyle dokunmak, sağlığı tüm boyutlarıyla ele almak ve insanlarımıza yarar sağlamak istiyoruz. Bu buluşmalarda herkes uzmanlara istediği soruyu sorabiliyor ve hiç bilmediği konulardaki bilgilere sahip oluyor. Her ay bir ilde yapacağımız aile buluşmalarında çocuk psikolojisinden beslenmeye, bebeğe sağlıklı ek gıda hazırlanmasından emzik bıraktırmaya, yaşa göre oyuncak seçiminden tuvalet alışkanlığı kazandırmaya kadar her şeyi konuşacağız. Bu proje ile çok daha bilinçli, kendine güvenen, farkındalığı artmış geniş kitlelerin oluşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

LC Waikiki Aile Buluşmaları kapsamında 4. Duraklarının ailelerle bir araya gelerek Mutlu Çocuklar Yetiştirmenin Püf Noktaları konusunu ele aldıklarını dile getiren Malkoç, “Geleceğimiz için büyük önem taşıyan böylesine önemli bir konuda uzmanlarımızdan aldığımız bilgiler rehber niteliği taşıyor. Böylesine anlamlı projenin önemli duraklarından biri olan Gazianteplilerle bir araya gelmek mutluluk verici” ifadelerini kullandı.

Katılımcılara 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi hediye edildi

Her ay rehberde yer alan uzmanlardan birisinin farklı bir şehirde anne-babaların sorularını yanıtladığı LC Waikiki Aile Buluşmaları’nda Psikiyatrist Prof. Dr. Özgür Öner, çocukların altını ıslatmasından, emzik bıraktırmaya, uyku korkularından travmalara, boşanan anne baba sorunlarından tırnak yemeye kadar pek çok konuda soruları yanıtladı. Söyleşi sonrasında katılımcılara, bir çiftin bebek yapmaya karar vermesinden çocuk 6 yaşını bitirinceye dek geçen süredeki bebek ve çocuk eğitimini kapsayan 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi armağan edildi.

12 şehir 12 konferans

Bebek ve çocuk ürünlerinde uyguladığı kalite standartlarındaki hassasiyeti, çocukların sağlıklı ve mutlu yetişmesi için de gösteren LC Waikiki, “Aile Buluşmaları” ile 12 ayda 12 uzman ile 12 şehirde ebeveynlerle buluşacak. 0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimi için önemli olan noktalara dikkat çekecek olan “LC Waikiki Aile Buluşmaları” İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir, Denizli, Mardin, Gaziantep, Eskişehir, Trabzon, Kars, Adana, Nevşehir illerini kapsayacak. Bu kapsamda aileler, Ender Saraç, Tan Sağtürk, Üstün Dökmen, Başak Demiriz, Zeynep Köse Çapay, Ramazan Şimşek, Şirin Seçkin, Özgür Öner, Serap Duygulu, Dolunay Kadıoğlu, Yıldız Dilek Ertürk, Eyüp Sabri Ercan gibi alanında uzman isimlerle bir araya gelecek.