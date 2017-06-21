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21 Haziran 2017 17:10

Leblebici Şahinbey’e hayran kaldı

Nevşehir’in tanınmış iş adamlarından Gaziantepli Muzaffer Leblebici, Şahinbey Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Şehreküstü Konakları’nı ve doğduğu evi gezdi.

Leblebici Şahinbey’e hayran kaldı

21 Haziran 2017 17:10


Nevşehir Birlik Vakfı Kurucu Başkanı olan ve bir süre de Nevşehirspor Başkanlığını da yapan Muzaffer Leblebici, Şahinbey Belediyesi Başkan Yardımcısı Cuma Güzel ile birlikte, doğup büyüdüğü şehrin özlemini, Şahinbey Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Şehreküstü Konakları’nda giderdi.


Büyük bir hizmet


Gaziantep’e gelen iş adamı Muzaffer Leblebici, Şahinbey Belediyesi’nin iftar sofrasına konuk oldu. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun Ramazan Ayı boyunca vatandaşları bir araya getirerek kaynaşma ortamı sağladığı iftar sofrasında, vatandaşların birlikteliğine şahit olan Leblebici, “Gaziantep’i çok özlemiştim. Ailemle birlikte yaptığım ziyarette Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun başarılı çalışmalarını ve hizmetlerini yerinde görme imkanına sahip oldum. Gerçekten de çok önemli projelere imza atmış. Bende Nevşehir de, Gaziantep’in güzelliklerini sergilemek ve tanıtmak için elimden geleni yapacağım” dedi.




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