Lise öğrencileri kep atarak mezuniyet heyecanı yaşadı

Kep atma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende konuşan Özel Hatem Okullları Yönetim Kurulu Başkanlarından Temur Bülbül, mezun olmanın haklı gururunu yaşayan öğrencileri tebrik ederek, "Eğitim, insanoğlunun geleceğine ışık tutan en önemli dönüm noktasıdır. Özel Hatem Okulları Türkiye’de eğitime yön verecek bir eğitim markası haline dönüştürme süreci 2007 yılında Gaziantep’te başladı. Yenilenen yönetimi, idari ve eğitim kadrosuyla güçlü bir yapıya sahip olan kurumumuz, 2018’de tamamen Özel Hatem Hastanesi bünyesinde 6 şube olarak hizmete başladı. Gaziantep merkez olmak üzere Adıyaman, Bursa Gemlik, Aydın Nazilli, Manisa Turgutlu’da da şubelerimiz bulunmaktadır. Değerli öğrencilerimiz, bugün, bir bitişin değil yepyeni başlangıcın yaşandığı bir günü yaşıyorsunuz. Sizin için yaşam deneyimlerini içinde barındıran bir süreç başlıyor. Sizin gözlerinizde görmüş olduğum ışık başarılı olacağınıza işaret ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Sevinci ve üzüntüyü bir arada yaşadığını ifaden Okul Müdürü Cemile Reyhani ise, "Okulun bahçesinde, sınıfta, kantinde, koridorda, birlikte iyi-kötü vakit geçirdiğiniz her yere, arkadaşlarınıza, öğretmenlerinize, dersin bitişini müjdeleyen zil sesine ve hatta giymekten hoşlanmadığınız o okul formalarına veda etme zamanı geldi. Biz sizleri, sadece sağlıkçı olarak yetiştirip meslek sahibi olabilmeniz için gerekli olan diplomayı verme sebebiyle eğitmedik. Bizler, sizlerin aynı zamanda; iyi insan, temiz ahlak, sağlam karakterli ve kişilikli bireyler olma kavramlarını bilerek, yaşayarak ve özümseyerek aşılamaya çalıştık. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, siz 2018 mezunlarının ilimle, bilimle ve doğrulukla donatılmış yepyeni sayfaların açıldığı bitişin sebep olduğu başlangıcınızda başarılar elde etmenizi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin bayrak flamalarını teslim etmesi ile devam eden törende okulun birinci, ikinci ve üçüncüsüne plaket ve hediyeleri verildi. Öğrenciler alkışlar eşliğinde keplerini fırlatarak mezun olmanın gurur ve heyecanını yaşarken törene katılan aileler de duygusal anlar yaşadı.