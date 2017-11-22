Lise öğrencilerine sınav kaygısı ve motivasyon semineri

Üniversiteye hazırlık aşamasındaki Kilis Musabeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, rehber öğretmenleri eşliğinde HKÜ’yü ziyaret etti. Üniversite adaylarına tercihlerinde yardımcı olabilmek ve HKÜ’yü daha iyi tanımalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen gezi programında öğrencilere ilk olarak HKÜ Kampüsü tanıtıldı. Gezi ile birlikte öğrenciler, hem moral depoladı hem de üniversite hayatını yakından inceleme fırsatı buldu. Üniversite kampüsü içindeki binaları gezen üniversite adayları HKÜ’nün, tarihçesi, eğitim yapısı, kampüsün öğrencilere sağladığı imkanlar, burs olanakları, sosyo-kültürel faaliyetleri, Farabi-Erasmus (yurtiçi-yurtdışı eğitim) programları hakkında detaylı bilgiler aldı.

Üniversiteyi yerinde görmenin motive olmaları açısından daha yararlı olduğunu düşünen öğrenci grubuna gezi programı çerçevesinde HKÜ’nün, mühendislik fakültesi eğitim fakültesi, iktisadi, idari ve sosyal bilimler fakültesi, hukuk fakültesi, güzel sanatlar ve mimarlık fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, yabancı diller yüksekokulu, meslek yüksekokulu, Mütercim Asım Kütüphanesi ve tüm kampüs alanı gezdirildi.

“Başarıya odaklanın”

Gezi sonrasında öğrencilere Türkiye’nin ve Gaziantep’in farklı bölgelerinde üniversiteye hazırlanan binlerce öğrenciyle buluşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Öğretim Görevlisi Uzman Klinik Psikolog Mehmet Dinç tarafından seminer verildi. Dinç, üniversite atmosferini yakından gören öğrencilere sınava hazırlık sürecinde yapılması gerekenler konusunda önemli bilgiler vererek, "Zamanı verimli kullanmak çok önemli. Zaman kadar önemli olan bir diğer kavram ise; bir şeyi gerçekten istemektir. Eğer siz tüm bahanelerden arınarak sınavınıza adapte olur ve bu sınavı gerçekten kazanmayı isterseniz başaran sizler olacaksınız. Evet sınav çok önemli ama kesinlikle dünyanın sonu değil. Eğer sınavınız iyi geçmese bile, bu size asla hedefe ulaşmada engel oluşturmasın. Hedefe ulaşana kadar çabalayın, olumsuz düşüncelerden, olumsuz kişilerden uzak durun ve başarıya odaklanın” diye konuştu.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi gezi ve seminer programı, öğrencilere HKÜ’nün tanıtım materyallerinin dağıtılması ile sona erdi.