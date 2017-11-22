Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 13:23

Lise öğrencilerine sınav kaygısı ve motivasyon semineri

Gaziantep’te lise öğrencilerine sınav kaygısı ve motivasyon semineri verildi.

Lise öğrencilerine sınav kaygısı ve motivasyon semineri

22 Kasım 2017 13:23


Üniversiteye hazırlık aşamasındaki Kilis Musabeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, rehber öğretmenleri eşliğinde HKÜ’yü ziyaret etti. Üniversite adaylarına tercihlerinde yardımcı olabilmek ve HKÜ’yü daha iyi tanımalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen gezi programında öğrencilere ilk olarak HKÜ Kampüsü tanıtıldı. Gezi ile birlikte öğrenciler, hem moral depoladı hem de üniversite hayatını yakından inceleme fırsatı buldu. Üniversite kampüsü içindeki binaları gezen üniversite adayları HKÜ’nün, tarihçesi, eğitim yapısı, kampüsün öğrencilere sağladığı imkanlar, burs olanakları, sosyo-kültürel faaliyetleri, Farabi-Erasmus (yurtiçi-yurtdışı eğitim) programları hakkında detaylı bilgiler aldı.


Üniversiteyi yerinde görmenin motive olmaları açısından daha yararlı olduğunu düşünen öğrenci grubuna gezi programı çerçevesinde HKÜ’nün, mühendislik fakültesi eğitim fakültesi, iktisadi, idari ve sosyal bilimler fakültesi, hukuk fakültesi, güzel sanatlar ve mimarlık fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, yabancı diller yüksekokulu, meslek yüksekokulu, Mütercim Asım Kütüphanesi ve tüm kampüs alanı gezdirildi.


“Başarıya odaklanın”


Gezi sonrasında öğrencilere Türkiye’nin ve Gaziantep’in farklı bölgelerinde üniversiteye hazırlanan binlerce öğrenciyle buluşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Öğretim Görevlisi Uzman Klinik Psikolog Mehmet Dinç tarafından seminer verildi. Dinç, üniversite atmosferini yakından gören öğrencilere sınava hazırlık sürecinde yapılması gerekenler konusunda önemli bilgiler vererek, "Zamanı verimli kullanmak çok önemli. Zaman kadar önemli olan bir diğer kavram ise; bir şeyi gerçekten istemektir. Eğer siz tüm bahanelerden arınarak sınavınıza adapte olur ve bu sınavı gerçekten kazanmayı isterseniz başaran sizler olacaksınız. Evet sınav çok önemli ama kesinlikle dünyanın sonu değil. Eğer sınavınız iyi geçmese bile, bu size asla hedefe ulaşmada engel oluşturmasın. Hedefe ulaşana kadar çabalayın, olumsuz düşüncelerden, olumsuz kişilerden uzak durun ve başarıya odaklanın” diye konuştu.


Hasan Kalyoncu Üniversitesi gezi ve seminer programı, öğrencilere HKÜ’nün tanıtım materyallerinin dağıtılması ile sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
11
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç