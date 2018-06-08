Liseli gençler yaz kamplarında buluşacak

Yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatil sürecini doğayla iç içe, heyecan ve macera dolu etkinliklerle değerlendirmek isteyen gençleri misafir edecek Şehitkamil Belediyesinde yaz kampları için hazırlıklar tamamlandı. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için çalan son ders zilinin ardından karne heyecanı yaşayan yüzlerce liseli öğrencinin yaz tatilinde buluşma adresi Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı olacak. Okulların tatile girmesinin ardından, liseli ve üniversiteli öğrencilerin Dülük Tabiat Parkının doğal güzellikleri içerisinde okul yılının yorgunluğunu atmaları, bir taraftan keyifli bir gün geçirirken diğer taraftan da doğayı tanımalarını ve yeni beceriler kazanmalarını sağlayacak ücretsiz yazkampları için bireysel müracaatlar başladı. Ulaşım, yemek ve etkinlik kıyafetlerinin Şehitkamil Belediyesi tarafından sağlandığı yaz kampı programlarında gençler; doğa yürüyüşü, temel kampçılık faaliyetleri, tırmanma duvarı, ip parkuru, paintball ve birbirinden renkli geleneksel oyunlarla buluşacaklar.

"Yaz tatilini dolu dolu geçirmelerini hedefliyoruz"

Yaz kamplarıyla gençlerin yaz tatillerini dolu dolu geçirmelerini hedeflediklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, liseli ve üniversite öğrencilerinin ücretsiz olarak yararlanabilecekleri kamp çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada bulunarak, “Yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatil sürecinde günü birlik kamp programlarıyla misafir edeceğimiz genç öğrencilerimiz,çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle unutamayacakları bir gün yaşayacaklar. Yaz kampları süresince heyecan ve macera dolu etkinlikler gerçekleştirilecek, birbirinden renkli geleneksel oyunlar oynayacak, arkadaşlık ve kardeşlik bağlarını güçlendirecek sohbetler edilecekler. Gençlerimiz, yaz tatili süreci boyunca nezih ortamlarda eğlenerek öğrenmeye devam edecekler.Kamp çalışmalarında en temel amacımız gençlerimizin tatillerini dolu dolu değerlendirmeleri. Gruplar halinde ve bireysel olarak kampa katılmak isteyen öğrencilerimiz için müracaatlar başladı. Tüm liseli ve üniversiteli gençlerimizi bu vesileyle bir kez daha doğa ile buluşmaya davet ediyorum. Tüm öğrencilerimize mutlu bir yaz tatili dönemi diliyorum” diye konuştu.