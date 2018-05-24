Lösemi tedavisi gören çocuklar sahne yarışmasında ödül aldı

GAÜN Rektörlük senato toplantı salonunda Rektör Prof. Dr. Ali Gür ile bir araya gelen GAÜN Onkoloji Hastanesinde tedavi gören başarılı çocuklar, Rektör Prof. Dr. Ali Gür’e aldıkları ödülü Filistin’deki çocukların tedavisi için bağışladıklarını belirtmeleri üzerine oldukça duygulu anlar yaşandı. Rektör Prof. Dr. Gür, kendisinin de bu ödüle katkı sağlayacağını belirterek, GAÜN Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören çocukların bu duyarlı davranışının birçok kişiye örnek olması gerektiğini belirtti.

Rektör Prof. Dr. Ali Gür, proje kapsamında il gelenilinde çocuklarımızı sahne sanatlarına alıştırmak ve kendilerini tiyatro sanatıyla anlatabilme kabiliyetlerini geliştirmek üzerine yapılan yarışmada Üniversitemizin Onkoloji Hastanesinde tedavi gören 8 çocuğumuz kendi tiyatro sahnelerini geliştirdiklerini vurgulayarak, Türkiye’de ilk ve tek olan lösemili çocuklarımızın tiyatro sahnesi büyük takdir toplayarak mansiyon ödülüne layık görüldüğünü söyledi. “Çocuklarımız sadece becerilerini, kabiliyetlerini ortaya koymadılar birde yüreklerini ortaya koydular” diyen Prof. Dr. Gür, “Zenginlik malda mıdır yoksa yürekte midir? Bugün bunu anladık, birçok zenginimizin elini cebine atıp Filistinli mağdur çocuklara, hasta çocuklara el uzatamazken benim küçücük çocuklarım kendileri hasta olmalarına rağmen burada kendilerine verilen ödülü kadirşinaslık göstererek bu ödülü Filistin’deki hasta çocuklara kullanılmak üzere bağışladılar. Davranışları bizleri çok onurlandırdı, bu davranışları için ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi. Gür, lösemili çocukların gösterdiği bu duyarlı davranışa kendisinin de katkı sağlayacağını kaydetti. Lösemili çocukların anne babalarına seslenen Rektör Prof. Dr. Gür, “Ne güzel evlat yetiştirmişsiniz. Kendi hastalıkları tedavi edilirken, başka çocuklarla hemhal oluyorlar, bu da Türkiye’nin ne kadar büyük bir ülke olduğunu, kendisi sıkıntıların içinde dahi olsa dünyanın diğer coğrafyasındaki mazlum, mağdur, yetim, bakımsız ve ihtiyacı olan hastalara bile el uzatmaktan çekinmediğimizi gösteriyor” ifadelerine yer verdi.

Lösemili çocukları tebrik ederek çeşitli hediyeler veren Prof. Dr. Ali Gür, daha önce Lösemi tedavisi görerek iyileşen ve Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Muhammet Mutlu Güder’in şehrimizde çocuklar için Kemik İliği Transplatasyon Merkezinin olmadığını belirtmesi üzerine Rektör Prof. Dr. Gür, yaklaşık bir ay gibi bir süre içerisinde Gaziantep Üniversitesi bünyesinde Kemik İliği Transplatasyon Merkezinin açılacağı müjdesini verdi.

GAÜN Onkoloji Hastanesinde tedavi görerek başarılı olan öğrencilerin Rektör Prof. Dr. Ali Gür’ü ziyaret ettiği programa Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, Onkoloji Hastanesi Başhekim Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Handan Haydaroğlu Şahin, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Akbayram, Onkoloji Hastanesi Eğitmenleri Nesibe Gerek, Ali Sinan ve çocukların anne babaları katıldı.