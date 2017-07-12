LYS’de Gaziantep’in gururu Özel SANKO liseleri

Sanko öğrencileri iki dördüncülük, iki beşincilik, 11’incilik, 16’ncılık, 29’unculuk, 32’ncilik, 35’incilik, 36’ncılık, 48’incilik, iki 76’ncılık, 87’ncilik, 91’incilik ve 97’ncilik derecesi ile büyük bir başarı öyküsü yazdı.

Özel SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi ile Özel SANKO Koleji öğrencileri YGS’de imza attıkları Türkiye derecelerine, LYS’de de yeni dereceler ekleyerek büyük bir başarı sağladı.

Türkiye genelinde 1 milyon 72 bin 396 adayın başvurduğu LYS’de Özel SANKO Liseleri öğrencileri ilk 10’da 4, ilk 50’de 11, ilk 100’de 16, ilk 200’de 23, ilk 500’de 33, ilk 1000’de 53, İlk 2000’de 74 ve ilk 5000’de 118 derece ile LYS 2017’ye adını yazdı.

Özel SANKO Okulları Genel Müdürü Melike Toklucu, bu yıl 12. sınıflardan mezun olan öğrencilerinin LYS’de elde ettikleri sonuçlarla SANKO Okullarının yanı sıra, Gaziantep’i taçlandırarak büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi.

Toklucu, “Çocuklarının okulumuzda eğitim almasını sağlayan velilerimize ve bu başarının elde edilmesinde yoğun emek harcayan öğretmenlerimize teşekkür ediyor, mezunlarımızı kutluyoruz” dedi.