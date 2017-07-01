Madde bağımlıları ormanı yaktı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Büyükkarakuyu Mahallesi’ne yakın bir ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri harekete geçti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ekipleri ve Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı İtfaiye araçları ormanlık alanda yangın söndürmek için harekete geçti. Yaklaşık 7,5 dönüme yayılan ormanlık alandaki yangın büyümeden bir saatte kontrol altına alındı. İncelemelerde bulunan itfaiye ekipleri, orman yangının madde bağımlısı bir grup tarafından çıkarıldığını söyledi. (MU-LO-DK-Y)