Maganda kurşunu ile başından yaralanan kadın sağlığına kavuştu

Olay, 22 Ekim 2017’de meydana geldi. Evinin terasında istirahat ederken başına isabet eden kurşunla bir anda kanlar içinde kalan 39 yaşındaki Ayşin Boğan, 112 acil servis ambulansı ile Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyat için NCR İnternational Hospital’a sevk edildi. Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Uğur tarafından yapılan bir dizi ameliyatın devamında uzun süre yaşam mücadelesi veren kadın, kritik yoğun bakım sürecinin ardından kendine geldi.

Boğan 30 gün süren yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edildi. Maganda kurşunu ile hayatının karardığını belirten Ayşin Boğan, yeniden sağlığına kavuşmasında emeği olan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Uğur ve yoğun bakımda gerekli tedavileri uygulayan anestezi doktorları ile yoğun bakım ünitesi personeline teşekkür etti.