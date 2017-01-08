Mağaralı Oyun ve Oyuncak Müzesi’ne büyük ilgi

Gaziantep’te 1700 ile 1900 yıllarına ait 600’e yakın eserin sergilendiği Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi, yetişkinlerin ve çocukların ilgisini görüyor. Mağaranın da bulunduğu müzede ziyaretçilere kendi oyuncaklarını yapma imkanı da veriliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Oyun ve Oyuncak Müzesi, ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor. Tarihi Antep evinde yer alan müze, çocukların yanı sıra yetişkinlere de hitap ediyor. 1700-1900 yılları arasındaki çizgi film karakterleri, sanayi tarım araç ve gereçleri, bebek evleri ve oyuncakların yer aldığı müzenin mağara bölümünde ise 25 ülkenin yöresel kıyafet ve mimari eserlerinin figürleri bulunuyor. Müzede yapılan birbirinden ilginç atölyelerle çocukların keyifli zaman geçirerek, el becerilerini geliştirmesi sağlanırken, müzede nostaljik yolculuğa çıkan yetişkinlere ise unutulmaya yüz tutmuş misket, topaç, çember çevirme, sapan gibi oyunları yeniden oynama imkanı sunuluyor. Atölyelerde hem çocuklar hem de aileleri kendi oyuncaklarını kendileri yapabiliyor.



Yeni yılda 5 farklı oyun atölyesi

Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi sorumlusu Aslıhan Özarslan, müzenin sadece çocuklara değil yetişkinlere de hitap ettiğini belirterek, her yaştan insanın müzede keyifli zaman geçirmesi amacıyla atölyelere de önem verdiklerini kaydetti. Özarslan, 2017 yılında 5 farklı oyun atölyesi düzenleneceğini belirterek, “Biz oyun ve oyuncak müzesi olarak yaşayan bir müze haline gelmek istiyoruz. Bu nedenle hem oyun, hem oyuncak kısmını faaliyete geçirmek istiyoruz. 2017 yılında 5 farklı atölye ile ziyaretçilerimizi karşılayacak. Müzede sadece çocuklar değil, yetişkinler de müzemizde katılabileceği etkinlikler bulabilecek. Mesela bu oyun atölyelerinde çocuklar, aileleri ile birlikte topaçlarını boyayıp, ailece bahçede topaçlarını çevirme imkanı bulabilecek. Bunun haricinde eskiden çok bilinen çember oyunu oynayabilecekler. Sapanlarla oynayabilecekler. Yetişkinler nostalji yaşarken, günümüz çocuklarımız da bu oyunları tanıma fırsatı yakalayacak” dedi.



“Bilgisayar oyunlarına ilgi üzüyor”

Aslıhan Özarslan, hızla gelişen teknoloji ile çocukların tablet ve bilgisayar oyunlarına karşı tutkusunu hatırlatarak, müzedeki atölyelerle çocuklara bilgisayar oyunlarını unutturmak ve daha keyifli ve zararsız olan eski oyunları öğretmeye çalıştıklarını söyledi. Özarslan, “Maalesef çocuklar, oyundan ve oyuncaklardan gitgide uzaklaşıyor. Genelde tablet, bilgisayar oyunlarına yönelmektedir. Biz bunun önüne geçmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.



Yöresel oyunlar gün yüzüne çıkartılıyor

Özarslan, aynı zamanda çocukların ailelerini de çocukluk günlerine döndürmek istediklerini anlatarak, özellikle Gaziantep ve çevresinde insanların bildiği yöresel oyunları gün yüzüne çıkartmayı hedeflediklerini ifade etti. ‘Çömçe gelin’ gibi yöresel oyuncakların da yapımını atölyede hem çocukların hem de yetişkinlerin öğrenebileceğini vurgulayan Özarslan, “Yetişkinleri de çocukluk günlerine geri döndürmek istiyoruz. Birazcık da yöresel anlamda yapmak istiyoruz. Bunlardan biri de çömçe gelin oyuncağımız. Eski bir oyun ve oyuncak. Belki daha eskiden bununla oynayanlar vardır. Kendi çömçe gelinlerini yapanlar da vardır. Ama çoğu insan bu çömçeden bebeği bilmiyor. Gaziantep yöresine ait bir oyuncak olduğunu bile bilmiyor. Tekrardan bu yöresel oyun ve oyuncakları da gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Topaç, misket, çember, sapan hatta eski masallar da bunlardan biri olacak” ifadelerini kullandı.

Özarslan, bu kadar çok ve keyifli oyunların oynanabildiği oyuncağı bir arada gören bazı çocukların ise müzeden çıkarken ağladığını ifade ederek, keyifli geçen zamanın ardından çocukların ağlamasını önleyebilmek için atölye çalışmalarına da ağırlık verdiklerini kaydetti. Atölyelerde oyuncak yapabilme fırsatı sunularak çocukların ağlamasını önlemeye çalıştıklarını belirten Özarslan, “Çocuklar müzede keyifli gün geçirdikten sonra böyle oyuncakları olmadığı için müzeden çıkarken üzülüyorlar. Buradan oyuncak almak istiyorlar. Biz de bunu oyuncak atölyesi ile önüne geçmek istiyoruz. Çocuklar kendi el becerilerini geliştirirken, içerisine yetişkinleri de dahil ediyoruz. Ziyarete gelen yetişkinler, zaten kendi geçmişlerine doğru yolculuğa çıkmış oluyor. Atölye de kendi çocukluğuna ait oyuncakları kendi yapma imkanı da bulacaklar. Eski oyunları oynayacaklar, hatta kendi çocuklarına bile öğretme fırsatı yakalayacaklar” diye konuştu.