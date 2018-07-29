Mahalle maçları için hazırlıklar başladı

Futbol sahalarında renkli anlara sahne olacak organizasyonda köy-mahalle sakinleri birbirlerine konuk olacak.

Spor organizasyonları zincirine yeni bir halka daha ekleyen Şehitkamil Belediyesi, büyükşehir yasası ile mahalleye dönüştürülen köylerde, meşin yuvarlağa gönül veren beyleri futbol sahalarında buluşturacak. Ağustos ayında start alacak organizasyonun ilk etabında 6 farklı sahada, yerleşim yerleri birbirlerine yakın olan mahallelerin karşılaşacağı grup müsabakaları oynanacak. Müsabakalar nedeniyle birbirlerine konuk olacak mahalle sakinleri, heyecanla devam edecek organizasyonun büyük finalde Şehitkamil Belediyesi İlçe Stadyumu’nda buluşacak. Futbola gönül veren herkesin hatıralarında tazeliğini koruyan ve dost buluşmalarında büyük bir keyifle anlatılan mahalle maçlarında yaşanan şenlik havası ve müsabakaların kendine has kültürü, organizasyon çerçevesinde müsabakaları takip edecek olan çocuklara ve gençlere aktarılacak.

Köy- mahallelerimiz spor organizasyonlarıyla şenlenecek

Farklı branşlarda düzenledikleri geleneksel spor organizasyonlarıyla her yıl binlerce vatandaşı spor alanlarında buluşturduklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, merkezi noktalarda gerçekleştirilen sportif organizasyon zincirini ilçe geneline yayarak büyükşehir yasası ile mahalleye dönüştürülen köylerin sakinlerini de futbol turnuvası ile spor alanlarında ağırlayacaklarını belirtti. Fadıloğlu, köy- mahalleler arası düzenleyecekleri futbol turnuvası ille ilgili açıklamasında, “ Resmi bayramlar ve önemli gün ve haftalar nedeniyle düzenlediğimiz spor organizasyonlarıyla her yıl 7’den 70’e binlerce vatandaşımızı spor alanlarında buluşturuyoruz. İlçe merkezinde düzenlediğimiz bu etkinlikleri ekip arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz istişareler sonucunda düzenleyeceğimiz futbol turnuvası ile İlçemizin genelindeki tüm mahallelerimize taşımak istedik. Köy- mahalleler arası düzenleyeceğimiz futbol turnuvası ile mahallelerimiz şenlenecek. Organizasyon kapsamında müsabakaların dışında geleneksel oyunlara ve farklı sosyal etkinliklere de yer vereceğiz. Bu organizasyon vesilesiyle çocuklarımız ve gençlerimiz arasındaki sosyal bağlar daha da güçlenecek. Ben katılımcı tüm futbol severlere şimdiden başarılar diliyor, müsabakada görev yapacak tüm idari ve teknik ekiplere kolaylıklar diliyor, fair - play çerçevesinde bir turnuva olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.