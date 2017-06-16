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16 Haziran 2017 15:42

Mahallelerden ramazan şenliklerine yoğun ilgi

Şehitkamil Belediyesinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Ramazan Şenlikleri, Merveşehir, 29 Ekim ve Bağbaşı mahallelerindeki gösterilerle devam etti.

Mahallelerden ramazan şenliklerine yoğun ilgi

16 Haziran 2017 15:42

Alanı dolduran çocuklar ise yapılan animasyon gösterileri, balon show ve birbirinden heyecanlı yarışmalarla doyasıya eğlendi.


Şehitkamil Belediyesi’nin Ramazan Ayı dolayısıyla düzenlediği Ramazan Şenlikleri, son olarak Merveşehir, 29 Ekim ve Bağbaşı mahallelerinde yapıldı. Düzenlenen etkinlikte Hacivat-Karagöz oyunları, animasyon, sihirbazlık, balon show gösterileri ve çeşitli yarışmalar düzenlendi. Etkinlikte ayrıca çocuklara pamuklu şeker, elmalı şeker, balon gibi çeşitli hediyelerde verildi.


"Çocuklarımız gönüllerince eğlendi"


Şehitkamil Belediyesi’nin etkinliklerine katılan mahalle sakinleri, "Çocuklarımızla birlikte Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikleri izlemeye geldik. Burada çok güzel gösteriler yapıldı. Ayrıca çocuklarımız sahneye çıkarak çeşitli yarışmalara katıldı. Önemli olan Ramazan Ayında çocukların eğlenmesi ve ailelerin rahatlamasıydı. Bugün burada bizler rahatladık ve çocuklarımız da gönüllerince eğlendi. Ayrıca çocuklarımıza Belediyemiz tarafından çeşitli hediyeler de sunuldu. Çocuklarımız, Başkanımız sayesinde unutulmaz bir gün yaşadı. Yapılan gösterilere ve Belediyemiz tarafından verilen hizmetten memnun kaldık. Bize bu güzel günü yaşatan Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.




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