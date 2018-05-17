GAİB Hizmet binasında bir araya gelen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu üyeleri başkanlık görevine yeniden Mahsum Altunkaya’nın seçilmesine oy birliğiyle karar verdi. Sektörün ihracatının arttırılması için başlattıkları çalışmaların üstüne koyarak devam edeceklerini ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya, “İhracatımıza göz attığımızda Ortadoğunun öne çıktığını görüyoruz. Ortadoğu ihracatını arttırırken eksik olduğumuz bölgelerde de öne çıkmamız gerekiyor. Bu bölgelerde gerçekleştirilen fuarları önemsiyoruz. İkili ilişkiler ve pazarlamayla gelecek yıllarda Asya’da, Avrupa’da ve Afrika’da da ihracatımızı istenilen seviyelere çıkaracağımıza inanıyorum” dedi.

Yolumuza katma değerli ürünlerle devam etmeliyiz

Türkiye’nin bugünden sonra yoluna katma değerli ürünlerle devam etmesi gerektiğini vurgulayan Altunkaya, bu anlamda geçen yıllara göre daha iyi yerde olduklarını ancak beklenen seviyede olmadıklarını dile getirdi. Altunkaya, “İhracat için dünyayı karış karış geziyoruz, yeni pazarlar ediniyoruz ama ihracatı istenilen seviyelere ulaştırmamız için katma değerli ürünlere ağırlık vermeliyiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ocak-nisan döneminde gerçekleştirdiği ihracata da değinen Altunkaya, bu dönemde 2 milyar 217 milyon 12 bin dolarlık ihracat yapıldığını dile getirdi. Bu ihracatın yüzde 30,1’nin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin gerçekleştirdiğini anlatan Altunkaya, “Türkiye’nin hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında Güneydoğu ilk sırada bulunuyor. 666 milyon 977 bin dolarlık ihracatla GAİB, ülke ihracatına ciddi katkı sağlıyor. GAİB’i, 659 milyon 823 bin dolarla İstanbul İhracatçı Birlikleri izledi. Ülke olarak değerlendirdiğimizde Irak 509 milyon 179 bin dolarla ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 142 milyon 481 bin dolarla Suriye ve 82 milyon 274 bin dolarla Amerika izledi” şeklinde konuştu.

Pastacılık ürünlerinin 572 milyon 189 bin dolarla ihracatta lider olduğunu vurgulayan Altunkaya, 424 milyon dolarla değirmencilik ürünlerinin ikinci sırada ve diğer gıda müstahzarlarının ise 345 milyon dolarla üçün sırada bulunduğunu kaydetti.