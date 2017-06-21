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21 Haziran 2017 18:02

Makinacılar ve İnşaatçılar iftarda buluştu

SANKO Holding’in iş makinaları sektöründeki şirketleri MST İşve Tarım Makinaları, Sanko Makine Pazarlama ve ASCE İnşaat çalışanları, iftar yemeğinde buluştu.

Makinacılar ve İnşaatçılar iftarda buluştu

21 Haziran 2017 18:02


İstanbul Pendik Green Park Otel’de, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Sami Konukoğlu veSanko Makina Pazarlama Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Hamut ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğine, aileleri ile birlikte çalışanlar katıldı.


Onursal Başkan Abdulkadir Konukoğlu, yaptığı konuşmada, SANKO Ailesi ile bir arada olmaktan mutlu olduğunu belirterek, “Çalışanlarla iftar geleneği, ailemizin bir asrı aşan geleneğidir. Ramazanınızı ve Ramazan Bayramınızı kutluyorum” dedi.


Yönetim Kurulu Üyesi Sami Konukoğlu da, ‘’Birlikte büyüyen, gelişen kocaman bir aileyiz. Birlikte daha güçlüyüz. SANKO Ailesinin Ramazan Bayramını kutluyorum” diye konuştu.


Konuşmalardan sonra SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Sami Konukoğlu, şirketlerde 10 ve 15 yıldan bu yana görev yapan 4 çalışana, içerisine lazerle fotoğrafları işlenmiş kristal plaket takdim edildi, yapılan çekiliş sonucunda talihli çalışanlara dört tam ve dört yarım altın kazandı.




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