Makine mühendisleri odasından GSO-MEM'e ziyaret

Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ovayolu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'ne (GSO-MEM) ziyarette bulundu.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, GSO-MEM'de yapılan mesleki teknik eğitimler, eğitimlerin içerikleri ve önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in sanayi ve ticaret şehri olduğunu belirterek tüm zorluklara rağmen üreten, ihraç eden ve Türkiye'nin büyümesine katkıda bulunan bir kent olduğunu söyledi.

Ünverdi, Makina Mühendisleri Odası ve diğer paydaş odalarla ortak çalışma yapmaya her zaman hazır olduklarını ifade ederek, “Kentimizin ve ülkemizin daha da büyümesi ve gelişmesi noktasında her türlü ortak proje çalışmasına hazırız “dedi.

GSO-MEM hakkında bilgi veren Ünverdi, merkezin, sanayicinin ihtiyacı olan kalifiye eleman yetiştirme ve bu soruna çözüm bulunması amacıyla kurulduğunu kaydederek, “GSO-MEM, Odamız koordinatörlüğünde, İpekyolu Kalkınma Ajansının destekleri ve Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü işbirliği ile kuruldu.Nisan 2017 yılında eğitimlere başladığımız merkezimizde, Meslek Geliştirme Programları, Çalışanların Mesleki Eğitimi, İşbaşı Eğitim Programları, Meslek Edindirme Programları, Mesleki Eğitim Kursları, Girişimcilik Eğitimi Programları, Hayat Boyu Öğrenme Kursları veriyoruz” diye konuştu.

Üniversite-sanayi, meslek odası işbirliği ve yapılabilecek ortak çalışmalar üzerinde fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Şube Başkanı Hüseyin Ovayolu odanın yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından merkezde yer alan eğitim salonları ve sınıfları gezen heyet eğitim gören kursiyerlerle bir süre sohbet etti.