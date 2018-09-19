Makine Mühendisleri Odası'ndan GTO'ya ziyaret

Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ovayolu ve Yönetim Kurulu üyeleri, Gaziantep Ticaret Odası'nı (GTO) ziyaret etti.

Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ovayolu ile Yönetim Kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Tuncay Yıldırım, tüm mesleki kuruluşları paydaş olarak gördüklerini belirterek bundan önce olduğu gibi bundan sonra da birlikte ortak çalışmalar yapmaya devam edeceklerini söyledi. Tüm mesleki kuruluşların yapacağı ortak çalışmaların Gaziantep'in değişim ve dönüşümüne katkı sağlayacağını ve şehrimizin bugünkü noktadan daha iyi bir konuma gelmesini sağlayacağını vurgulayan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, “Gaziantep'in en büyük ticari çatı kuruluşu olarak meslek odaları ile birlikte hareket etmenin kentimize değer katacağına inanıyoruz. Bu kentte Ortak Aklın fikir öncüsü ve çimentosu Gaziantep Ticaret Odası'dır. Gaziantep'i geleceğe ancak paydaşlarımız olan tüm mesleki kuruluşlarla birlikte ortak yapacağımız çalışmalarla hazırlayabiliriz” dedi. Makine Mühendisleri Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ovayolu da yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi vererek, desteklerinden dolayı Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

İki kurum arasında yapılacak ortak çalışmaların yanı sıra Endüstri 4.0, Gaziantep sanayisi ve savunma sanayisi yatırımları, sanayiye yönelik destek ve teşvikler, apartman ve iş yerlerinde bulunan asansörlerin yıllık muayeneleri, basınçlı kaplar ve kaldırma iletme araçlarının periyodik kontrolleri, bünyesinde mühendis bulundurmamasına rağmen mühendislik unvanını kullanan firmaların durumunun istişare edildiği ziyarette GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.