Marka sahtekarlığı yapan baklavacıya yargı engeli

Ayıntap Baklavaları Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aktaş, İstanbul Bayrampaşa'da firmalarının ismini taklit ederek, "Ayntap Baklava" olarak faaliyet gösteren firmanın tabelalarının mahkeme kararı ile indirildiğini açıkladı.

Lezzet sahtekarları damakları kandıramadı.

Gastronomi kenti Gaziantep'in ünlü baklavacısı Ayıntap, taklit firmalara karşı tüketicileri uyardı. Ayıntap Baklavaları Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aktaş, "Ayıntap Baklavaları, sadece Türkiye'de değil dünyada bilinirliği olan bir firma. Markamız tüketiciye güven veriyor. Bu durumdan yararlanmak isteyen bazı uyanıklar da ismimizi taklit ederek, tüketiciyi kandırma yoluna gidiyor. Son olarak İstanbul Bayrampaşa'da 'Ayntap Baklavaları' adı altında bir baklavacı olduğunu tespit ettik. Ayıntap baklavanın lezzetine alışmış olan ve firmamız dışında bir tercih yapmayan İstanbullu tüketicilerden de bu konuda bizleri arayarak 'İstanbul'a sizin adınızı kullanan bir baklavacı var. Gaziantep'teki kalite yok. İsminizi taklit etmeye çalışmışlar ama lezzetinizden eser yok. Acil önlem alın' diye bizi uyardılar. Bunun üzerine gerekli yasal girişimlerde bulunarak ismimizi taklit eden firmanın tabelalarını kaldırdık" diye konuştu.

Ayıntap Baklavalarının Gaziantep dışında şubesinin bulunmadığını ifade eden Levent Aktaş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ayıntap bizim 30 yıllık emeğimizin ürünüdür. AyıntapBaklava'nın her türlü patent hakkı da bize aittir. Bu emeğimize bir çırpıda sahip çıkmak isteyenlere karşı yasal yollardan mücadelemiz devam edecektir. Tüketicilerin ağız tatlarının bozulmaması için dikkatli olmaları gerekmektedir. Bizim Gaziantep dışında şubemiz bulunmamaktadır. Çünkü biz makineleşmeye girmeden, butik baklava üretimi yapıyoruz. Ancak, sadece Türkiye'nin değil dünyanın her tarafına baklava göndermekteyiz. Ürünlerimiz tazeliği bozulmadan özel bir kargo şirketi aracılığıyla dünyanın her tarafındaki baklava tüketicilerine ulaştırılmaktadır."