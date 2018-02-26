Markalaşmak isteyenlere kampanya müjdesi

Dolphin ajanstan yapılan açıklamada, markalaşma yolunda ilerleyen firmaların, sosyal medya sayfa ve kanalları gibi sanal alemde gerekli tanıtımları yapılabilmesi için kampanya başlattı. 2-3 dakikalık filmlerin bütçeleri zorlamayacağı belirtilen açıklamada, "Her firmanın bir tanıtım filmi olmalı konusunda iddialıyız. Çünkü firmalar markalaşma yolunda gerek fuarlarda gerek, instegram, facebook ve twitter gibi sosyal medyada tanıtım filmleriyle tüketiciye çok daha kolay ulaşma fırsatı yakalıyorlar. Hele birde markalarına youtube kanalı açarlarsa yüzbinlerce kişiye reklamlarını ulaştırabiliyor ve daha hızlı markalaşabiliyorlar. Bunun için iyi, kısa ve profosyonelce hazırlanmış bir tanıtım filmi her markaya gerekli. İşte tamda bu konuda, Dolphin ajans olarak tanıtım filmi olmayan markalara bütçeleri zorlamayacak. 2 yada 3 dakikalık tanıtım filmleri hazırlamak için kampanya başlatıyoruz" denildi.