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28 Kasım 2017 15:37

Markovic Medical Park’ta

Gaziantep Basketbol ‘un son transferi takımın yeni çalıştırıcısı NenadMarkoviç, Gaziantep’te yöneteceği ilk karşılaşma olan Tofaş maçı öncesinde Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Markovic Medical Park’ta

28 Kasım 2017 15:37


Medical Park Gaziantep Hastanesi, sağlık sponsoru olduğu Gaziantep Basketbol’un yeni çalıştırıcısı Nenad Markoviç’i sağlık kontrollerini yapmak üzere hastanede ağırladı. Türkiye’de Trabzonspor ve Pınar Karşıyaka takımlarını çalıştıran Markoviçi, Stefanos Dedas ile yolları ayıran kırmızı-siyahlılar, Türkiye tecrübesi olan Nenad Markovic’i takımın yeni çalıştırıcısı olarak transfer etti. Gaziantep Basketbol taraftarları tarafından da desteklenen yeni koç Medical Park Gaziantep Hastanesi Başhekim Uzm. Dr. Sadreddin Haksal tarafından kabul edilerek, İç Hastalıkları Bölümü Uzm. Dr. Ömer Aydın Yıldırım tarafından muayene edildi.


Markoviç, yapılan testler ve muayenin ardından Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatör Hayrullah Kubbaya ve hastane yönetimine teşekkür ederek hastaneden ayrıldı.




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