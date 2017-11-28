Markovic Medical Park’ta

Medical Park Gaziantep Hastanesi, sağlık sponsoru olduğu Gaziantep Basketbol’un yeni çalıştırıcısı Nenad Markoviç’i sağlık kontrollerini yapmak üzere hastanede ağırladı. Türkiye’de Trabzonspor ve Pınar Karşıyaka takımlarını çalıştıran Markoviçi, Stefanos Dedas ile yolları ayıran kırmızı-siyahlılar, Türkiye tecrübesi olan Nenad Markovic’i takımın yeni çalıştırıcısı olarak transfer etti. Gaziantep Basketbol taraftarları tarafından da desteklenen yeni koç Medical Park Gaziantep Hastanesi Başhekim Uzm. Dr. Sadreddin Haksal tarafından kabul edilerek, İç Hastalıkları Bölümü Uzm. Dr. Ömer Aydın Yıldırım tarafından muayene edildi.

Markoviç, yapılan testler ve muayenin ardından Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatör Hayrullah Kubbaya ve hastane yönetimine teşekkür ederek hastaneden ayrıldı.